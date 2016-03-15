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México y la LFA

La Liga de Futbol Profesional de México empieza a sumar fans a sus gradas

Por: Carlos Gorozpe

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Mayas y Raptors en duelo de golpeo

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Raptors batalló en duelo intenso contra Eagles

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Eagles no pudo ante el poder de los Mayas

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Condors y Raptors hicieron vibran a la afición

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Un duelo con olor a clásico, Eagles vs Condors

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Los Condors lucharon de palmo a palmo contra las Eagles

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Mayas y Raptors en duelo de golpeo

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