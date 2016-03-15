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México y la LFA
La Liga de Futbol Profesional de México empieza a sumar fans a sus gradas
Mayas y Raptors en duelo de golpeo
Raptors batalló en duelo intenso contra Eagles
Eagles no pudo ante el poder de los Mayas
Condors y Raptors hicieron vibran a la afición
Un duelo con olor a clásico, Eagles vs Condors
Los Condors lucharon de palmo a palmo contra las Eagles
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