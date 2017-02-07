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Patriots | Desfile de Campeón

Tom Brady y los Pats festejan su quinto Vince Lombardi en las calles de Boston

Por: Azteca Deportes

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Julian Edelman festeja el campeonato en las calles de Boston

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Aficionados haciendo referencia al comisionado de la NFL, Roger Goodell

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La ciudad de Boston se rinde a la grandeza de Patriots

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Brady el QB más ganador en la historia de la NFL

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Aficionados inundan las calles de Boston para recibir a los campeones Pats

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Color, emoción y gloria, las sensaciones en la ciudad de Boston

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Tom Brady presume su quinto trofeo Vince Lombardi

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Patriots consolidó una dinastía con Bill Belichick y Tom Brady

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Así festeja Tom Brady y los Pats su quinto anillo de campeonato

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Stew Milne/USA Today Sports | Matt Patricia y Bill Belichick agradecen a la afición el respaldo a lo largo de la temporada

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Brian Fluharty/USA Today Sports | Así festejan los Patriots su quinto trofeo Vince Lombardi

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Julian Edelman festeja el campeonato en las calles de Boston

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Aficionados haciendo referencia al comisionado de la NFL, Roger Goodell

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La ciudad de Boston se rinde a la grandeza de Patriots

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