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Patriots | Desfile de Campeón
Tom Brady y los Pats festejan su quinto Vince Lombardi en las calles de Boston
Julian Edelman festeja el campeonato en las calles de Boston
Aficionados haciendo referencia al comisionado de la NFL, Roger Goodell
La ciudad de Boston se rinde a la grandeza de Patriots
Brady el QB más ganador en la historia de la NFL
Aficionados inundan las calles de Boston para recibir a los campeones Pats
Color, emoción y gloria, las sensaciones en la ciudad de Boston
Tom Brady presume su quinto trofeo Vince Lombardi
Patriots consolidó una dinastía con Bill Belichick y Tom Brady
Así festeja Tom Brady y los Pats su quinto anillo de campeonato
Stew Milne/USA Today Sports | Matt Patricia y Bill Belichick agradecen a la afición el respaldo a lo largo de la temporada
Brian Fluharty/USA Today Sports | Así festejan los Patriots su quinto trofeo Vince Lombardi
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