Katherine Webb, la reina de belleza esposa de A. J. McCarron ¡Conócela en FOTOS!

Descubre algunos datos sobre la vida y carrrera de Katherine Webb, modelo y reina de belleza, que está casada con A. J. McCarron, quarterback de la NFL y con experiencia en varios equipos de esta liga de futbol americano. Disfruta esta galería con más de 20 imágenes.

-¡Ella es Katherine Webb!

-Nació el 14 de abril de 1989.

-Es originaria de Montgomery, Alabama, Estados Unidos.

-Es modelo profesional y reina de belleza.

-En 2008 fue semifinalista de Miss Georgia USA.

-En 2012 ganó Miss Alabama USA.

-Con este resultado compitió en Miss USA 2012, para representar a Estados Unidos en Miss Universo. Logró terminar en el Top 10 de la competencia.

-Desde 2013 conoció al QB de la NFL A. J. McCarron y en 2014 se casaron. La pareja se mantiene junta y tienen tres hijos.

-McCarron ha jugado para Cincinnati Bengals, Oakland Raiders, Houston Texans y Atlanta Falcons.

-En 2013, Katherine se volvió viral durante la transmisión de un juego de futbol colegial. Los comentaristas destacaron su belleza durante la transmisión, mientras ella veía el juego. Esto provocó que en cuestión de horas, sus números en redes sociales aumentaran de manera sustancial.

-Además fue invitada a ser jueza de Miss USA, tuvo participaciones en realities y programas de televisión. Y también posó para la revista Sports Illustrated Swimsuit.

-¿Ya la sigues en Instagram? Encuéntrala como @_katherinewebb

Te recomendamos: Olivia Culpo: Miss Universo y pareja de Christian McCaffrey ¡Conócela en FOTOS!