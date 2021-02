¿Quién ganó más en el cambio de Carson Wentz? ¿Filadelfia o Indianápolis?

Después de que se confirmara el divorcio entre Carson Wentz y Filadelfia y que se hiciera oficial el trato con los Colts de Indianápolis, es una buena oportunidad para platicar del Draft del lejano 2016. Haciendo un poco de memoria, las dos primeras selecciones globales de esa edición ya no están en los equipos que originalmente los habían seleccionado, uno deja a los Rams (Jared Goff) y otro a Filadelfia (Carson Wentz).

El primer caso es Jared Goff y el segundo es Carson Wentz. Los dos quarterbacks ahora tendrán una nueva oportunidad de demostrarle a sus equipos anteriores que cometieron un error (o en una de esas no, solo el tiempo lo dirá), pero sobre todo lo que dejan en sus organizaciones es una millonaria cantidad de dinero muerto. A lo que nos referimos es que los dos equipos tanto los L.A. Rams y las Águilas de Filadelfia tendrán que olvidarse del dinero que tendrán que subsidiar a pesar de que los jugadores ya no están en sus organizaciones.

¿Qué es dinero muerto?

El dinero muerto es el espacio en el tope salarial que un equipo asigna a un jugador que ya no está en el equipo y es dinero asociado a lo que le han pagado durante la duración del contrato, más el dinero que se le garantizó. Versión corta, es dinero del que ya no podrán hacer uso.

En el caso de Carson Wentz que ahora se ha convertido en el jugador con mayor cantidad de “dinero muerto” (33.8 millones de dólares) con el que no podrá contar la organización de Filadelfia en la temporada porque le tienen que pagar pero la organización tenía que el jugador no estuviera en el roster de lo contrario por la forma en la que está su contrato, la organización hubiera pagado 10 millones de dólares, por eso era imperativo que le encontraran equipo.

¿Cómo está estructurado el contrato de Carson Wentz con Indianápolis?

Cobrará 25.4 millones garantizados esta temporada entrante (que es lo que le pagarían a su ex quarterback Philip Rivers si no se hubiera retirado) por quedarse en el roster los Colts, le darán 15 millones que se reflejarán en “el estado de cuenta del equipo” en la temporada 2022.

Es una buena noticia para Carson Wentz que tendrá la oportunidad de arrancar de cero. El equipo al que llega, la temporada anterior estuvo en postemporada y la mayoría de esos jugadores seguirán pero sobre todo tiene una línea ofensiva que lo ayudará a lo largo de la temporada.

Wentz tiene las herramientas necesarias para estar de regreso en postemporada y tomen nota: Filadelfia lamentará el trato que el día de hoy festejan. Wentz no será la versión del 2017 donde era candidato a ser el jugador más valioso de la liga pero sin duda, pondrá a Indianápolis con opciones reales de soñar con un Super Bowl. Por eso aseguro que Filadelfia extrañará demasiado a Wentz y ahora su ex jugador verá a la distancia como un acierto no querer continuar en Pensilvania.