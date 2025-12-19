SUPERESTRELLA de Europa pone los ojos en la MLS para cerrar su carrera

Robert Lewandowski nunca ha sido un jugador de declaraciones ruidosas ni de movimientos impulsivos. Por eso, cada gesto suyo suele tener un peso especial. En las últimas horas, el delantero polaco encendió las alarmas en Europa tras revelarse que ha sostenido contactos formales con un club de la Major League Soccer, un guiño que podría marcar el inicio del final de su etapa con el FC Barcelona.

Según información del diario Mundo Deportivo, Lewandowski y su entorno se reunieron con representantes del Chicago Fire, una franquicia histórica de la MLS que busca volver al protagonismo con una figura de impacto global. El goleador termina contrato con el Barça en el verano de 2026 y, aunque su rendimiento sigue siendo alto, el escenario apunta a un cambio de aires.

A sus 36 años, el polaco entiende que el próximo contrato será decisivo no solo en lo deportivo, sino también en lo personal y familiar. Y ahí es donde Estados Unidos aparece como una opción cada vez más atractiva.

La MLS vuelve a tentar a una superestrella europea

El interés del Chicago Fire por Robert Lewandowski no es improvisado. La franquicia ya apostó fuerte en el pasado con nombres como Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania, y ahora busca repetir la fórmula con un delantero que sigue siendo garantía de goles y liderazgo.

La MLS ha demostrado en los últimos años que puede ofrecer proyectos deportivos sólidos, estabilidad económica y una vida más tranquila para figuras consagradas. El modelo exitoso del Inter Miami con Lionel Messi abrió una puerta que muchos cracks europeos ya observan con atención.

Para Lewandowski, la propuesta incluiría un rol central dentro y fuera de la cancha, algo que empieza a perder peso en el Barcelona ante la renovación generacional del club.

Barcelona, números vigentes y una decisión que se acerca

Pese a los rumores, Lewandowski sigue respondiendo en el campo. En la actual temporada suma 8 goles y 2 asistencias, siendo pieza clave del Barça, que lidera LaLiga. Sin embargo, el club catalán evalúa su futuro con cautela, consciente de su edad y del impacto salarial.

El polaco, por su parte, no ha cerrado ninguna puerta. Pero el simple hecho de sentarse a escuchar a la MLS es una señal clara: el cierre de su carrera podría escribirse lejos de Europa.

Si se concreta, su llegada a Estados Unidos no solo sacudiría el mercado, sino que reforzaría el vínculo de la MLS con la comunidad latina, cada vez más protagonista en el crecimiento del futbol en el país.