Efraín Juárez rompe una marca en Pumas y ya amenaza récord del club

En Ciudad Universitaria se siente un ambiente distinto cuando el equipo no solo gana, sino que transmite estabilidad. La afición suele medir a Pumas por sensaciones, y en este torneo la sensación más clara es simple: el equipo compite con orden, responde en momentos clave y se acostumbró a no caer, aun cuando el partido se aprieta.

Efraín Juárez rompió marca de Míchel

Efraín Juárez llegó a siete partidos sin derrota en el Clausura 2026, con lo que rompió la marca de Míchel y quedó a tres encuentros de la mejor racha reciente de Andrés Lillini. El técnico mexicano se mantuvo invicto tras vencer a Rayados y, con ese resultado, dejó atrás el mejor inicio de Míchel (seis juegos sin perder) y el mejor arranque de Lillini en su última etapa (también seis).

El dato no es menor por el contexto del club y del torneo. Tras siete jornadas, solo quedan dos invictos en el Clausura 2026: Pumas y Toluca, lo que hace todavía más relevante el paso de Juárez. En las dos temporadas anteriores el equipo no pasó del play-in, y en este semestre ya sufrió un golpe fuera de liga con la eliminación en Concacaf Champions Cup, así que el invicto en Liga MX funciona como respaldo directo a su proyecto.

La comparación histórica explica por qué el tema creció. Míchel firmó su racha en el Clausura 2020 con 4 victorias y 2 empates, pero cayó en la jornada 7. Lillini, en el Apertura 2022, llegó a 6 sin perder con 1 victoria y 5 empates, pero se desplomó en su séptimo partido. Aun así, la mejor marca la mantiene Lillini en su primer torneo: 10 jornadas invicto, con 6 triunfos y 4 empates, antes de perder en la fecha 11. Esa es la barrera que ahora tiene Juárez en la mira.

