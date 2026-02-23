Efraín Juárez rompe una marca en Pumas y ya amenaza récord del club
Pumas sigue invicto en el Clausura 2026 y el arranque de Efraín Juárez ya entró en la conversación histórica del club. Con siete jornadas sin perder, el técnico mexicano superó un registro reciente.
En Ciudad Universitaria se siente un ambiente distinto cuando el equipo no solo gana, sino que transmite estabilidad. La afición suele medir a Pumas por sensaciones, y en este torneo la sensación más clara es simple: el equipo compite con orden, responde en momentos clave y se acostumbró a no caer, aun cuando el partido se aprieta.
Efraín Juárez rompió marca de Míchel
Efraín Juárez llegó a siete partidos sin derrota en el Clausura 2026, con lo que rompió la marca de Míchel y quedó a tres encuentros de la mejor racha reciente de Andrés Lillini. El técnico mexicano se mantuvo invicto tras vencer a Rayados y, con ese resultado, dejó atrás el mejor inicio de Míchel (seis juegos sin perder) y el mejor arranque de Lillini en su última etapa (también seis).
El dato no es menor por el contexto del club y del torneo. Tras siete jornadas, solo quedan dos invictos en el Clausura 2026: Pumas y Toluca, lo que hace todavía más relevante el paso de Juárez. En las dos temporadas anteriores el equipo no pasó del play-in, y en este semestre ya sufrió un golpe fuera de liga con la eliminación en Concacaf Champions Cup, así que el invicto en Liga MX funciona como respaldo directo a su proyecto.
La comparación histórica explica por qué el tema creció. Míchel firmó su racha en el Clausura 2020 con 4 victorias y 2 empates, pero cayó en la jornada 7. Lillini, en el Apertura 2022, llegó a 6 sin perder con 1 victoria y 5 empates, pero se desplomó en su séptimo partido. Aun así, la mejor marca la mantiene Lillini en su primer torneo: 10 jornadas invicto, con 6 triunfos y 4 empates, antes de perder en la fecha 11. Esa es la barrera que ahora tiene Juárez en la mira.
