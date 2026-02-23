Tras conquistar la Liga BBVA MX, confiesa la clave para ser campeón en Pumas

Robert Morales alcanzó la gloria con Toluca. El delantero de Pumas espera ahora coronarse campeón con el conjunto que dirige Efraín Juárez. El delantero paraguayo es de los pocos elementos felinos que sabe lo que es tocar la gloria en México.

“Se siente bien, y ser campeón es algo de lo más lindo que hay. Tener a su gente dentro del vestuario que lo ha conseguido genera mucha ilusión. Más si te pones a hablar con las personas, escucharlo nada más se siente lindo, pero una vez que se gana creo que es algo muy difícil de explicar. Es muy bueno tener varios compañeros que ya son campeones; eso le viene bien al grupo”, dijo Morales en entrevista para Azteca Deportes.

Robert va por todo en 2026

Morales, se refirió a la Selección de Paraguay, la cual viene a un mundial después de varios años y espera dar la sorpresa este 2026.

“Por lo que veo y por lo que se percibe, la selección está por muy buen camino y en buenas manos. Así como había mencionado, después de bastantes años la selección paraguaya volvió a calificar a un Mundial y creo que, por todo lo que representa, el grupo también quiere pelear por algo. La selección, así como cualquier otra, se prepara para hacer frente a lo que se presente. Creo que el grupo está muy bien, va por muy buen camino y espero que siga así”, aseguró Robert.

Pumas necesita campeonar y Morales lo sabe

“La Pantera” espera poder sumar más títulos, ahora con el cuadro auriazul.

“No solamente de parte mía, sino de todo el equipo, están las ganas que le vamos a poner en cada partido, queriendo que las cosas se den como lo venimos haciendo, de buena manera. Sabemos que la gente siempre está ahí y que su apoyo es muy importante para nosotros”, sentenció.

Los felinos tienen 15 años sin conocer la gloria en el futbol mexicano. Pumas espera mantener su invicto y seguir como la mejor ofensiva del torneo Clausura 2026.

