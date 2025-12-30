¡De no creerse! Lo que tienen en común Allan Saint-Maximin y Gilberto Mora

Gilberto Mora, la sensación de la Liga MX perteneciente a Xolos de Tijuana, tuvo un frenético 2025 lo que lo llevó a tener en los últimos cuatro meses un crecimiento en su valor, acompañado por su calidad y experiencia adquirida también en Selección Sub 20 y Selección Mayor.

Gil Mora gracias a ello igualó en cuanto a su valor al jugador más caro de Liga MX, que se trata de Allan Saint-Maximin, de las Águilas del América . Ahora ambos no solo tienen el mismo valor que es de 10 millones de euros, sino que son los dos elementos más caros de todo el balompié azteca.

Pero no se puede dejar de lado que Gil Mora es un chico que cumplió 17 años el 14 de octubre y que está en el radar de grandes equipos de Europa, reportándose extraoficialmente que PSG, Real Madrid, Barcelona, Inter Miami y otros equipos se vieron interesados en sus servicios.

Gilberto Mora of Tijuana during the quarter-final second match between Tigres UANL and Tijuana as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 29, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Mundial Sub 20, clave en el cierre de Gil Mora y su valoración en 10 millones de euros

Si algo fue clave en ese crecimiento, fue su papel en el Mundial Sub 20 en septiembre, jugando a los 16 años como un chico de mayor edad por su fuerza, visión, carácter y personalidad, características que impactan sin olvidar la propia técnica que ya tiene y sigue desarrollando.

De ahí que haya sido apodado en Europa como La perla mexicana o también en su equipo Xolos, uno de sus maestros Sebastián Abreú lo haya apodado como LA PIRAÑA MORA, debido a que busca estar tomando todo a su alrededor.

Sumado al Mundial Sub 20, estuvo con la Selección Mayor y muchos analistas, entre ellos David Medrano aseguran desde su óptica que Gil Mora estará en la lista final de México para el Mundial Sub 20, por lo que su ascenso parece que será aún más destacado en los 12 meses venideros.

En tanto que Maximin, del América, tiene destellos, jugadas de fantasía y se vuelve un jugador especial en el equipo de Jardine, pero que sigue sin tener un impacto en el marcador y en los resultados, que es lo que todos esperan.