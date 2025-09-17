Exárbitro con gafete FIFA revela que fue vetado por América tras dos penales en contra

En las últimas horas ha circulado una declaración de Roberto García Orozco, hoy exárbitro que tuvo la oportunidad de tener el gafete FIFA y que reconoció que, en su etapa en la Liga BBVA MX , fue vetado por el Club América luego de haber pitado dos penales en su contra. Esta es la historia.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Roberto García Orozco es considerado por diversos analistas como uno de los mejores árbitros que el futbol mexicano ha tenido en los últimos 20 años, aunque lo anterior no lo exime de polémicas en el campo. Una de ellas guarda relación con el veto que habría sufrido de parte del América por malas decisiones en el terreno de juego.

¿Exárbitro con gafete FIFA fue vetado por América por culpa de dos penales?

Fue durante una charla en el podcast Piso 15 que Roberto García Orozco, hoy analista de televisión, explicó el veto que recibió de parte del conjunto azulcrema. De acuerdo con sus palabras, este fue informado luego de unos cuartos de final entre América y Pachuca, en el cual tras un penal marcado de último minuto los de Coapa quedaron eliminados.

Te puede interesar: ¿Cuánto vale la Selección Mexicana que irá al Mundial Sub-20?

Te puede interesar: ¿Quién es el canterano de Chivas que paga una condena en la prisión?

Roberto García Orozco, Monterrey vs América. Semifinal Clausura 2016. pic.twitter.com/X218d0dBJ7 — 🔴🟡🌿🦁 (@Jromerov_1_8) December 17, 2024

El otro hecho sucedió en una semifinal de Liga BBVA MX entre los capitalinos y Rayados de Monterrey en donde también marcó un penal en contra de los azulcremas, hecho que le valió para ser vetado por el club luego de su intervención directa en la Comisión de Árbitros.

¿Cómo funciona el “veto” de árbitros en la Liga BBVA MX?

El exárbitro con gafete FIFA explicó que la directiva azulcrema solicitó a la Comisión de Árbitros que no les pitara durante un tiempo determinado, lo cual se le conoce como “congeladora” dentro del medio. Finalmente, explicó que esta situación también ocurrió con otros colegiados como Armando Archundia y Marco Antonio Rodríguez.

Enfocados en la Jornada 9. 🦅🔜 pic.twitter.com/C6pVVyYMLL — Club América (@ClubAmerica) September 17, 2025

¿En qué lugar de la tabla se encuentra América tras perder con Chivas?

Haber caído en el Clásico Nacional frente al Rebaño Sagrado hizo que el América cayera a la tercera posición de la tabla general con 17 unidades, además de perder el invicto que mantenía en el Apertura 2025. Su próximo partido será este sábado 20 de septiembre cuando reciba a Rayados de Monterrey en el Ciudad de los Deportes.