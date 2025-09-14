El futbolista que fue llamado a ser el nuevo Pelé, pero terminó en prisión

El futbol brasileño está plagado de un talento que es sencillo de admirar, sin embargo las historias de muchos de sus referentes termina de manera bastante dramática. En este caso, el que fue llamado a ser el nuevo Pelé terminó encarcelado y recientemente confirmando su estancia en prisión durante los siguientes años. ¿Cómo se encuentra Robinho?

Cuando este nombre surgió en las canchas brasileñas con el mítico Santos, todos realmente estaban asombrados por las virtudes existentes en el muchacho de Sao Vicente. Tal fue el caso que emigró a Europa y jugó para clubes como el Real Madrid o el propio Milán, sin embargo hoy eso está lejos de su presente. Y es que fue condenado con 9 años de prisión por confirmarse su participación en una violación colectiva a una joven en Italia.

Dicha condena se realizó en Italia en el 2017, sin embargo nunca se concretó el traslado para que la justicia de dicho país le diera su justa condena. Ante eso, la justicia brasileña homologó el caso y por ello reside en una cárcel en Sao Paulo, esto en marzo del 2024. En días recientes el ex futbolista de la selección nacional intentó revertir su condena, sin embargo dicha petición fue rechazada y por el momento se mantendrá encerrado.

¿Por qué fue tendencia el nombre del nuevo Pelé en redes sociales?

Robinho volvió a sonar bastante en redes sociales al difundirse una noticia que resultó de mal gusto para muchos de los internautas. Y es que se indicó que el ex profesional del futbol es el director técnico de un equipo dentro de la cárcel. Allí la polémica radica en que dicho equipo lleva el nombre de los violadores.

El que en un momento fue llamado el nuevo Pelé se ha declarado inocente durante todo este tiempo, al indicar que dicho acto fue consensuado por la chica albanesa de 23 años (en ese entonces). Robinho no terminó en Italia porque la justicia brasileña no permite la extradición de sus ciudadanos.