Roblox refuerza la seguridad infantil con nuevas cuentas por edad y controles parentales avanzados

Roblox Corporation da un paso clave en la protección de usuarios jóvenes con el anuncio de un nuevo sistema de cuentas basado en edad, acompañado de controles parentales ampliados y un proceso más riguroso de selección de contenido. Esta actualización, que llegará a inicios de junio, busca adaptar la experiencia dentro de la plataforma según la etapa de desarrollo de cada usuario.

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El sistema introduce dos nuevas categorías: Roblox Kids, dirigida a niños de entre 5 y 8 años, y Roblox Select, enfocada en usuarios de 9 a 15 años. Cada tipo de cuenta contará con configuraciones específicas que limitan el acceso a contenido apropiado para su edad, así como ajustes de comunicación más estrictos.

En el caso de Roblox Kids, los usuarios solo podrán acceder a experiencias con clasificación mínima o leve, mientras que la comunicación estará desactivada por defecto. Por su parte, Roblox Select permitirá contenido con clasificación moderada, manteniendo configuraciones de interacción más flexibles, aunque bajo supervisión.

Uno de los pilares de esta actualización es la integración de múltiples sistemas de seguridad en un solo marco: verificación de edad —incluyendo reconocimiento facial—, moderación continua, calificaciones de contenido y herramientas de control parental. Actualmente, más del 50% de los usuarios activos diarios ya han completado este proceso de verificación.

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Además, Roblox implementará un sistema dinámico de selección de juegos para menores de 16 años, basado en criterios como verificación de desarrolladores, análisis de comportamiento en tiempo real y evaluación constante de reportes. Esto permitirá filtrar experiencias no aptas y mantener un catálogo más seguro.

Los padres también tendrán mayor control, con nuevas funciones como bloqueo específico de juegos, gestión del chat y aprobación manual de contenidos. Estas herramientas estarán disponibles hasta que el usuario cumpla 16 años.

Con este movimiento, Roblox no solo busca reforzar la seguridad, sino también establecer un nuevo estándar en la industria del gaming infantil, apostando por experiencias más responsables y adaptadas a cada etapa de crecimiento digital