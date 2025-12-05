¿Esports en Roblox? Creator Showdown debuta en Los Ángeles y marca una nueva era competitiva para la plataforma

Roblox está listo para encender los reflectores del gaming competitivo con el debut del Roblox Creator Showdown, un evento que por primera vez aterriza en Los Ángeles, California, y que promete redefinir la forma en que la plataforma celebra a sus talentos más influyentes. Esta nueva competencia marca el inicio de una etapa enfocada en esports, creadores y participación masiva de las comunidades que han impulsado a Roblox a un alcance global sin precedentes.

El evento —un Creator Invitational de tres horas— reunirá a ocho de los creadores más populares de Roblox, quienes competirán por una bolsa total de USD $50,000 mientras son observados por una comunidad de más de 150 millones de usuarios activos alrededor del mundo.

Cuándo y dónde verloEl Roblox Creator Showdown se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre de 2025, de 2 a 5 PM PT / 4 a 7 PM MX / 7 a 10 PM ARG, y será transmitido a través de las cuentas oficiales de Roblox en YouTube, TikTok y Twitch, además de dentro de la plataforma en The Block, su espacio virtual dedicado a grandes eventos.

El show estará conducido por Mimi Wermcrantz, ex host de The Hunt y reconocida comentarista de esports, acompañada del creador y YouTuber australiano Bundun, quienes llevarán la acción minuto a minuto.

Competencia diseñada para la comunidadCuatro equipos de dos personas competirán en una serie de juegos diseñados para resaltar la nostalgia, tendencias y habilidades puras. Los equipos fueron formados estratégicamente con creadores que ya tienen una historia compartida, asegurando química y una rivalidad amistosa perfecta para el espectáculo.

La comunidad tendrá un rol clave: los espectadores podrán votar qué juegos se jugarán, convirtiendo el evento en una experiencia interactiva y directa entre creadores y fans.

Los participantes



Katrina Buno

Caylus

Foltyn

MeEnyu

Cakemiix

IBella

Nico

Steak

Premios y desafíosLa competencia contará con cinco rondas que abarcan desde shooters hasta juegos deportivos, carreras de obstáculos y pruebas de supervivencia. Entre los títulos destacados se encuentran:

Rivals — shooter en arena de alta velocidad y reflejos.

— shooter en arena de alta velocidad y reflejos. Tower of Hell — icónica torre sin checkpoints donde solo los más precisos sobreviven.

— icónica torre sin checkpoints donde solo los más precisos sobreviven. Blue Lock: Rivals — fútbol 5v5 explosivo y estratégico.

— fútbol 5v5 explosivo y estratégico. Ink Game — supervivencia dinámica con giros que ponen a prueba nervios y alianzas.

El desglose de premios es el siguiente:

1.º lugar: USD $25,000

2.º lugar: USD $12,500

3.º lugar: USD $7,500

4.º lugar: USD $5,000

Con su llegada a Los Ángeles, el Roblox Creator Showdown promete convertirse en una tradición competitiva anual que eleva a los creadores, impulsa la creatividad y da inicio a una nueva visión de los esports dentro de Roblox.