¿Robo de Localía en la Champions? Así funciona realmente
En este video te explicamos qué significa esta expresión que muchos aficionados usan en fases de eliminación directa, cómo funcionan los partidos de ida y vuelta y por qué ganar como visitante puede cambiar toda una serie.
