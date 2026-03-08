Alucinante robo de piedras de curling causó conmoción en los Juegos Paralímpicos; ¿cuánto cuesta cada pieza?

La fiesta de invierno continúa, pero ahora en la modalidad de los Juegos Paralímpicos, por ello todos estallaron de alegría el viernes pasado cuando se llevó a cabo la ceremonia de inauguración. Sin embargo, la nota se dio días antes… cuando un peculiar robo causó estragos en la organización. Y es que desaparecieron dos piedras de curling, las cuales son de un material que solo se produce en una isla deshabitada de Escocia.

¿Qué pasó con el robo de las piedras de curling?

Como también sucede con algunas actividades de los Juegos Olímpicos de Verano, algunas disciplinas compiten previo a la inauguración. En este caso fueron los clasificados a las rondas preliminares de curling en la categoría de dobles mixtos en silla de ruedas. Allí los organizadores se dieron cuenta de que dos de estas piezas desaparecieron y causaron que las autoridades locales ya investiguen el caso.

El gran tema con estos utensilios recae en que no son cualquier pelota, sino que son elementos hechos con elementos que solamente se encuentran en la isla volcánica de Ailsa Craig. Esta es una reserva natural en la costa escocesa, la cual puede extraer materiales cada más de 10 años, por lo que todo está perfectamente contado.

Dado que se habla de una isla volcánica y una reserva natural, en todo el mundo la única empresa que tiene permiso para trabajar y extraer las rocas de ahí es Kays of Scotland. Ellos acumulan el granito que se comprende de una roca ígnea plutónica, densa y de textura granulada, la cual está formada por el enfriamiento lento del magma a baja profundidad. En lo general sus materiales son cuarzo, feldespato y mica.

¿Por qué no se puede hacer piezas de curling con otro material?

Lo que se saca de dicho sitio es extremadamente duro, es resistente al calor y dura para siempre. Sin embargo, las dos características claves para el tema del curling son el common green granite y el blue hone granite. El primero es resistente a impactos y por eso se utiliza para gran parte de la pieza. Mientras que el segundo tiene muy baja absorción de agua y eso es perfecto para que la piedra no sufra en el hielo.

Aunque su precio ronda en los 1000 euros y pesa 19 kilos si eso se llega a mover en el mercado ilegal… se está hablando de una reliquia histórica que valdría mucho más en unos años.