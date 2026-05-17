Rodolfo Rotondi FALLA GOL que le pesaría a Cruz Azul en la Semifinal ante las Chivas

Cuando el partido de Semifinal de la Liga MX entre el equipo de Chivas y Cruz Azul estaba trabado, hubo una ocasión de gol clarísima para el extranjero Rodolfo Rotondi teniendo una falla garrafa, posiblemente la peor de su carrera y la cual podría pesar al extremo en la serie que da un boleto a la FINAL.

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Rotondi, quien ha tenido en otros momentos polémicas en partidos determinantes, ahora se comió un gol en un remate de cabeza en la que no logró atacar el esférico como tenía que haberlo hecho, y descompuesto en el aire hizo el contacto y el balón salió por un lado del arco de Oscar Whalley.

Oscar Whalley, quien ha sabido suplir de manera excelente a Raúl Tala Rangel, inclusive podría haber tenido serios problemas a un remate ante el arco del equipo de La Noria, pero el de Río Cuarto, Argentina falló como nunca se habría esperado.

Lo peor de la falla, es cómo podría llegar a pesar en la Semifinal de Chivas vs Cruz Azul, lo que precisamente ha sido el motivo de las críticas en redes sociales que no se han hecho esperar, y critican de forma contundente lo que un profesional como Rotondi falló esta noche de 16 de mayo.