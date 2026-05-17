¡Chivas se puso a regalar su jersey a los aficionados a las afueras del Estadio Jalisco, previo al partido vs Cruz Azul!

Chivas se enfrenta a Cruz Azul en el Estadio Jalisco, y el cuadro rojiblanco en su intención de pintar el recinto de rojiblanco, se dio a la tarea de regalar su camiseta a los aficionados tapatíos, todo esto previo al encuentro de Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas y Cruz Azul se miden por un boleto a la Final: llegaron con un global de 2-2 y a toda costa Chivas desea hacer pesar la cancha, por lo que inclusive tuvo que boicotear su jersey azul. Y es que los de Gabriel Milito presentaron hace meses una camiseta alternativa en azul, en un tono muy similar al del Cruz Azul.

Es tanta la semejanza que pese haber sido presentada esa camiseta hace meses, seguían los comentarios negativos y ahora midiéndose ante Cruz Azul esa conversación se hizo más intensa, por lo que el propio rebaño mandó a personal a vestir a los aficionados de los colores tradicionales.

¿No les dijimos que hoy de rojiblanco?, dice una persona de frente a otra con ler jersey azul, quien recalca que es la que tiene, por lo que procede a regalarle una de su talla, abriendo una bolsa con muchos jerseys del equipo.

Esa misma persona siguió abordando a otras que iban de azul. En un video solo se ven tres personas, pero se presume que fueron muchos los que tuvieron la fortuna de entrar al estadio con jersey original, de su talla, nuevo y en bolsa, para apoyar a Chivas en la vuelta de Semis ante Cruz Azul.

Te podría interesar: Inesperado refuerzo de Chivas para enfrentar a Cruz Azul