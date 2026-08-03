Rodrigo Huescas; ex de Cruz Azul, recibe dos noticias rumbo a su regreso a la Selección

Uno de los últimos jugadores que Cruz Azul exportó rumbo al futbol de Europa es Rodrigo Huescas, lateral por derecha que forma parte de la primera división de Dinamarca y que obtuvo el subcampeonato con La Máquina al caer en la final del 2024; es decir, antes de salir de la institución.

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Cabe mencionar que Rodrigo Huescas estaba considerado como una de las opciones de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, una dolorosa lesión con el Copenhague le impidió formar parte de la lista definitiva de Javier Aguirre.

¿Qué noticias recibió Rodrigo Huescas, ex de Cruz Azul?

De acuerdo con información del portal As, Rodrigo Huescas, quien inició su paso profesional por Cruz Azul, podría reaparecer muy pronto en el terreno de juego. De hecho, todo haría indicar que el lateral por derecha podría hacer su retorno precisamente en el inicio de la temporada.

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En otras palabras, Rodrigo Huescas podría estar de regreso prácticamente 10 meses después de la dolorosa lesión que tuvo precisamente en un duelo de Champions League, lo cual abriría la puerta a que el mexicano vuelva a ser considerado por la Selección que ahora comanda Rafael Márquez.

Por si esto fuera poco, el Copenhague está a solo un partido de confirmar su pase a la próxima edición de la UEFA Conference League, lo cual le permitiría al mexicano tener más oportunidades de destacar no solo en la primera división danesa, sino también a nivel continental.

¿Cuándo se lesionó Rodrigo Huescas con el Copenhague?

Fue el pasado 1 de octubre del 2025 cuando Rodrigo Huescas sufrió una dolorosa lesión en un duelo de la UEFA Champions League entre su equipo y el Qarabag. Aquí, el canterano de Cruz Azul protagonizó una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, misma que lo alejó de las canchas durante los siguientes meses.