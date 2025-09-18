deportes
Noticias
Azteca Deportes
Internacional
Champions League
Nota

Rodrigo Huescas, pieza clave para el empate del Copenhague en Championa League

Rodrigo Huescas debutó en Champions League, salió de titular en el juego del Copenhague ante el Leverkusen y asistió en el empate que ayuda al equipo en esta edición del torneo.

Rodrigo Huescas asistencia empate Copenhague 2–2 Bayer Leverkusen
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Champions League
El mexicano Rodrigo Huescas tuvo un gran día en Europa, al rescatar un empate ante el Bayer Leverkusen en juego de Champions League en el que el Copengahe, en el que aportó con una asistencia, justo en el día en el que celebra su cumpleaños 22.

Goles del partido:

  • Copenhague:
    • Jordan Larsson (9’)
    • Robert Vinicius Rodrigues (86’) – asistencia de Rodrigo Huescas
  • Leverkusen:
    • Alejandro Grimaldo (82’) – golazo de tiro libre
    • Pantelis Hatzidiakos (90+1’) – autogol

El Copenhague supo hacer un gran partido ante el Leverkusen, pues pese a ser superado ampliamente en la tenencia de la pelota con un 64 por ciento, el cuadro del Copenhague fue más efectivo en tiros al arco.

Leverkusen hizo 15, de los cuales 4 fueron a portería y uno fue gol, recordando que el otro de los alemanes fue en propia puerta.

Los de Dinamarca en cambio, tiraron 12 veces, siete al arco y marcaron dos goles lo que los hizo alcanzar el empate.

Los daneses tenían la victoria en sus manos, pero al 91, Pantelis Hatzidiakos marcó en su propia meta para poner el partido 2-2.

Rodrigo Huescas, con partido de ensueño

La asistencia de Huescas, cayó al 86’, cuando en un pase a profundidad en la que él acompañó toda la jugada, centró con precisión para que Robert Silva rematara de cabeza para poner el 2-1 en el cierre de juego.

Lo peor llegó después cuando un autogol los hizo perder la ventaja y terminar empatados en el juego.

