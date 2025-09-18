Los partidos de la Jornada 1 de la UEFA Champions League que se jugarán HOY jueves 18 de septiembre de 2025

La temporada de la Champions League 2025-2026 ha comenzado y con dos días de acción, llega la ocasión para ver a equipos que lucen como favoritos destacando la aparición de Barcelona y Manchester City.

La Champions League en su formato actual causa mucha expectativa en la denominada Fase de Liga, y este jueves 18 de septiembre con seis duelos, emerge como una jornada llena de intensidad.

La agenda de partidos del jueves 18 de septiembre en la Champions League

FC Copenhague vs Bayer Leverkusen 10:45 h Telia Parken, Copenhague (Dinamarca)

Brujas vs AS Mónaco 10:45 h Estadio Jan Breydel, Brujas (Bélgica)

Sporting CP vs Kairat Almaty 13:00 h Estadio José Alvalade, Lisboa (Portugal)

Newcastle vs FC Barcelona 13:00 h St. James’ Park, Newcastle (Inglaterra)

Manchester City vs Napoli 13:00 h Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray 13:00 h Deutsche Bank Park, Frankfurt (Alemania)

Newcastle vs Barcelona, duelo de mucho interés en la Jornada 1 de Champions League

Newcastle vs Barcelona: Partido de la Jornada 1 de la Champions League, el cual promete intensidad en St. James’ Park. Los ingleses del Newcastle retornan a Champions con una plantilla competitiva, mientras el Barcelona que es uno de los máximos favoritos a ser campeón, y bajo el mando de Hansi Flick busca iniciar con autoridad su camino en Champions, pese a las bajas de Lamine Yamal y Ter Stegen.

Robert Lewandowski y Rashford lideran el ataque culé, en un duelo donde la presión alta y el ritmo y estilo inglés podrían marcar diferencias en este juego de arranque de Champions League para estar escuadras.

Manchester City se presenta ante el Nápoli

Manchester City vs Napoli: Juegazo en el Etihad donde Pep Guardiola quiere recuperar protagonismo europeo tras una temporada irregular, en tanto que Conte arriba con el campeón italiano y un Kevin De Bruyne motivado, por medirse ante su ex club. Haaland y Foden encabezan al equipo de los Citizens, pero el Napoli italiano apuesta por velocidad y contragolpe para sorprender en territorio inglés.