Los partidos de la Jornada 1 de la UEFA Champions League que se jugarán HOY jueves 18 de septiembre de 2025
La Champions League está en su arranque de temporada y este jueves 18 de septiembre presenta mucha acción con el Manchester City, Barcelona y otras escuadras jugando.
La temporada de la Champions League 2025-2026 ha comenzado y con dos días de acción, llega la ocasión para ver a equipos que lucen como favoritos destacando la aparición de Barcelona y Manchester City.
La Champions League en su formato actual causa mucha expectativa en la denominada Fase de Liga, y este jueves 18 de septiembre con seis duelos, emerge como una jornada llena de intensidad.
La agenda de partidos del jueves 18 de septiembre en la Champions League
- FC Copenhague vs Bayer Leverkusen 10:45 h Telia Parken, Copenhague (Dinamarca)
- Brujas vs AS Mónaco 10:45 h Estadio Jan Breydel, Brujas (Bélgica)
- Sporting CP vs Kairat Almaty 13:00 h Estadio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
- Newcastle vs FC Barcelona 13:00 h St. James’ Park, Newcastle (Inglaterra)
- Manchester City vs Napoli 13:00 h Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
- Eintracht Frankfurt vs Galatasaray 13:00 h Deutsche Bank Park, Frankfurt (Alemania)
Champions League football 😎#UCL pic.twitter.com/QlPVYrgyoD— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025
Newcastle vs Barcelona, duelo de mucho interés en la Jornada 1 de Champions League
Newcastle vs Barcelona: Partido de la Jornada 1 de la Champions League, el cual promete intensidad en St. James’ Park. Los ingleses del Newcastle retornan a Champions con una plantilla competitiva, mientras el Barcelona que es uno de los máximos favoritos a ser campeón, y bajo el mando de Hansi Flick busca iniciar con autoridad su camino en Champions, pese a las bajas de Lamine Yamal y Ter Stegen.
Robert Lewandowski y Rashford lideran el ataque culé, en un duelo donde la presión alta y el ritmo y estilo inglés podrían marcar diferencias en este juego de arranque de Champions League para estar escuadras.
Manchester City se presenta ante el Nápoli
Manchester City vs Napoli: Juegazo en el Etihad donde Pep Guardiola quiere recuperar protagonismo europeo tras una temporada irregular, en tanto que Conte arriba con el campeón italiano y un Kevin De Bruyne motivado, por medirse ante su ex club. Haaland y Foden encabezan al equipo de los Citizens, pero el Napoli italiano apuesta por velocidad y contragolpe para sorprender en territorio inglés.
Newcastle vs Barcelona at St James' Park 🤤#UCL pic.twitter.com/iXfsDt3wrq— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025