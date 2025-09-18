deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Internacional
Champions League
Nota

Los partidos de la Jornada 1 de la UEFA Champions League que se jugarán HOY jueves 18 de septiembre de 2025

La Champions League está en su arranque de temporada y este jueves 18 de septiembre presenta mucha acción con el Manchester City, Barcelona y otras escuadras jugando.

champions league partidos 18 de septiembre
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Champions League
Compartir

La temporada de la Champions League 2025-2026 ha comenzado y con dos días de acción, llega la ocasión para ver a equipos que lucen como favoritos destacando la aparición de Barcelona y Manchester City.

La Champions League en su formato actual causa mucha expectativa en la denominada Fase de Liga, y este jueves 18 de septiembre con seis duelos, emerge como una jornada llena de intensidad.

Te podría interesar: Bayern Munich triunfa en su estreno en Champions League enfrentando a Chelsea con doblete de Harry Kane

La agenda de partidos del jueves 18 de septiembre en la Champions League

  • FC Copenhague vs Bayer Leverkusen 10:45 h Telia Parken, Copenhague (Dinamarca)
  • Brujas vs AS Mónaco 10:45 h Estadio Jan Breydel, Brujas (Bélgica)
  • Sporting CP vs Kairat Almaty 13:00 h Estadio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
  • Newcastle vs FC Barcelona 13:00 h St. James’ Park, Newcastle (Inglaterra)
  • Manchester City vs Napoli 13:00 h Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
  • Eintracht Frankfurt vs Galatasaray 13:00 h Deutsche Bank Park, Frankfurt (Alemania)

Te podría interesar: Lamine Yamal recibe duras declaraciones de su entrenador en Barcelona

Newcastle vs Barcelona, duelo de mucho interés en la Jornada 1 de Champions League

Newcastle vs Barcelona: Partido de la Jornada 1 de la Champions League, el cual promete intensidad en St. James’ Park. Los ingleses del Newcastle retornan a Champions con una plantilla competitiva, mientras el Barcelona que es uno de los máximos favoritos a ser campeón, y bajo el mando de Hansi Flick busca iniciar con autoridad su camino en Champions, pese a las bajas de Lamine Yamal y Ter Stegen.

Te podría interesar: Rodrigo Huescas entra en acción, como uno de los dos mexicanos en Champions League en 2025-2026

Robert Lewandowski y Rashford lideran el ataque culé, en un duelo donde la presión alta y el ritmo y estilo inglés podrían marcar diferencias en este juego de arranque de Champions League para estar escuadras.

Manchester City se presenta ante el Nápoli

Manchester City vs Napoli: Juegazo en el Etihad donde Pep Guardiola quiere recuperar protagonismo europeo tras una temporada irregular, en tanto que Conte arriba con el campeón italiano y un Kevin De Bruyne motivado, por medirse ante su ex club. Haaland y Foden encabezan al equipo de los Citizens, pero el Napoli italiano apuesta por velocidad y contragolpe para sorprender en territorio inglés.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×