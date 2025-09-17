Los partidos CONFIRMADOS de la Selección Mexicana para cerrar el 2025, con miras hacia el Mundial del 2026

La Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre y que está cada vez más cerca de la Copa del Mundo del 2026, tiene de manera OFICIAL trazada una agenda para la recta final del 2025, con cuatro rivales de alta exigencia.

Colombia, Ecuador; Uruguay y Paraguay confirman los rivales que tendrá México para las fechas FIFA de octubre y noviembre, respectivamente por lo que el camino rumbo a esos juegos son de mucha exigencia para el timonel de la Selección en búsqueda de presentar lo mejor y lograr buenas actuaciones.

México enfrentará a selecciones mundialistas

Además de que por tradición estas cuatro selecciones suelen competir y tener un muy bien nivel, destaca que las cuatro tienen boletos confirmados para el Mundial del 2026, por lo que de su lado también llevarán a lo mejor y harán juegos exigentes para alistar sus armas pese a estar aún a meses del Mundial.

11 octubre

Colombia

AT&T Stadium, Arlington, Texas (EE.UU.)

14 octubre

Ecuador

Estadio Akron, Guadalajara, México

15 noviembre

Uruguay

Territorio Santos Modelo, Torreón, México

18 noviembre

Paraguay

Alamodome, San Antonio



¡Partido ante rival mundialista! 🇺🇾



¿Partidos de FECHA FIFA en octubre y noviembre, darán forma a Selección Mexicana rumbo al Mundial?

Aunque no sea totalmente las pruebas que definan a los seleccionados del siguiente mundial, sí se estima que enfrentar a equipos como Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay sean buenas referencias para Javier Aguirre.

Esos cuatro juegos serán exigentes, se jugarán con lo mejor y serán ya pensando hacia el Mundial del 2026.

El compromiso ante Paraguay representa una oportunidad importante para que Javier Aguirre, director técnico del representativo nacional, continúe fortaleciendo la base y estructura del plantel.

Asimismo, enfrentar a una selección de reconocido prestigio internacional y ya clasificada al Mundial será un examen de alto valor competitivo que permitirá al conjunto mexicano medir avances y consolidar su proyecto deportivo.

La Federación Mexicana de Futbol y la dirección de Selecciones Nacionales reiteran su compromiso de brindar a la Selección Nacional de México encuentros de máxima exigencia, que contribuyan al desarrollo de sus futbolistas y fortalezcan la preparación rumbo a los retos internacionales que se avecinan.