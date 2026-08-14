Raúl Jiménez vuelve al Wolverhampton con gol para rescatar el empate en su debut en la Championship: VIDEO

Raúl Jiménez volvió a vestir la camiseta del Wolverhampton, pero esta vez en la Championship (Segunda División de Inglaterra) y lo hizo convirtiendo el gol que le dio el empate a su equipo ante el Blackburn Rovers en el arranque de al temporada 2026-27.

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Raúl Jiménez le da el empate el Wolverhampton ante el Blackburn Rovers

Raúl Jiménez ingresó de cambio al minuto 60', con su equipo abajo en el marcador por 2-1 y en el complemento del segundo tiempo apareció para marcar el gol del empate para el Wolverhampton con la especialidad de la casa.

El delantero mexicano tomó la pelota y se perfiló para ejecutar el penal y como solo él lo sabe hacer convirtió la pena máxima en el gol que le dio el primer punto a los Lobos en su debut en el Championship inglés.

Jiménez fue recibido con una ovación por los aficionados del Wolverhampton y es que el mexicano marcó época durante su primera etapa con el equipo con el que se convirtió en el máximo anotador en la Premier League, además de un especialista en penales para Los Lobos.

Wolves 2-2 Rovers

Raul Jimenez first goal🔥🔥 pic.twitter.com/gBFWsucgfQ — Nasser (@N10Junn) August 14, 2026

Con Jiménez en el equipo, el Wolverhampton volvió a disputar competiciones europeas luego de 50 años, pero ahora la misión será diferente y buscará regresar al equipo a la Premier League lo antes posible.

Munetsi adelantó a los Wolves a los 18' minutos, pero McLoughlin empató al 27', mientras que Gudjohnsen remontó el marcador de manera momentánea al 48'. Finalmente, Raúl Jiménez puso cifras definitivas al 90+3'.

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