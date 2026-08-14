Club América dará una sorpresa el domingo con esta integración al 11 titular

Club América regresa al Apertura 2026 ante Atlético de San Luis. Las buenas noticias dentro de Coapa continúan luego de clasificar a la siguiente ronda de la Leagues Cup, ya que Guillermo Almada contará con una sorpresa en su regreso a la Liga BBVA MX.

De acuerdo con diversos reportes, Henry Martín integraría el 11 titular de las Águilas ante el Atlético de San Luis. Cabe mencionar que el delantero yucateco estuvo fuera de acción debido a que el cuerpo técnico optó por la rotación del equipo para cuidar a sus futbolistas.

Henry Martin regresa al 11 titular ante Atlético de San Luis|Instagram Henry Martin / @henrymartinm

Henry Martín regresa al 11 titular del Club América ante Atlético de San Luis

En los entrenamientos del Club América se logró ver a Henry Martín entrenar al parejo de sus compañeros. El futbolista se encuentra actualmente en un buen estado físico para sumarse a la titularidad del cuadro de Guillermo Almada.

Actualmente las Águilas se ubican en el primer lugar de la Liga BBVA MX con 7 puntos en 3 partidos disputados. En ese sentido, los capitalinos se encuentran por encima de Xolos de Tijuana gracias a que suman un gol más de diferencia: 5 goles a favor de los azulcremas contra 4 del conjunto fronterizo.

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El arranque de Henry Martín en el Apertura 2026

Henry Martín ha logrado consolidarse en el equipo de Guillermo Almada como goleador dentro del Apertura 2026. El delantero suma 1 gol y 1 asistencia en sus primeros 3 partidos. De acuerdo con cifras de Transfermarkt, ha participado en el 40 por ciento de los goles del Club América dentro del torneo. Por eso, se espera que en la campaña logre ser un factor diferencial dentro del ataque azulcrema.

Un dato no menor es que Henry Martín busca seguir sumando goles para colocarse como uno de los máximos goleadores en la historia del Club América. Actualmente se encuentra en la cuarta posición con 118 goles, mientras que Octavio Vidal se encuentra en el tercer lugar con 152 tantos.

