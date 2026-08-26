Fue figura y goleador en América, hoy jugará en una Liga exótica y será olvidado

El Club América ha tenido una sólida base de jugadores extranjeros a lo largo de su historia, aunque es una realidad que los más destacados son aquellos futbolistas que son delanteros y que han tenido una comunión interesante con el gol durante su etapa en Coapa.

Colectivamente, al América no le alcanza

Un ejemplo de lo anterior es Roger Martínez, jugador colombiano que, pese a ser criticado por un sector de la afición del América, tiene números que solventan su aventura en México. Ahora, el sudamericano formará parte de una de las Ligas más exóticas que existen en la actualidad.

¿Cuál es el nuevo destino de Roger Martínez, exjugador del América?

A pesar de haber tenido una complicada relación con la afición, la realidad es que Roger Martínez dejó números en América que destacan entre otros elementos. Ahora, y luego de quedar libre tras el paso que tuvo por su último equipo, el sudamericano probará suerte en una liga totalmente diferente.

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Y es que, en los últimos días, se confirmó el paso de Roger Martínez el Al-Taawon de la primera división de Arabia Saudita, pues según César Merlo todo está encaminado para que Roger se convierta en el refuerzo bomba del club que milita en una Liga en donde hay figuras como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Julián Quiñones.

¿Cuáles fueron los números de Julián Quiñones en América?

Después del paso que tuvo en España con el Villarreal, la directiva del América confirmó el fichaje de Roger Martínez en julio del 2018. El delantero sudamericano estuvo en el conjunto azulcrema durante cinco años, mismos en donde registró 35 anotaciones y 17 pases a gol en 162 duelos disputados.

Estos números, sin embargo, no fueron suficientes para ganarse a toda la afición del conjunto azulcrema, misma que considera que el colombiano no estuvo en los momentos más importantes de un equipo que, curiosamente, fue tricampeón de la Liga BBVA MX una vez confirmada su salida.