Rommel Pacheco en Juegos Olímpicos desde Atenas hasta Tokio

David Leah/David Leah | Rommel Pacheco of Mexico during the Mens Preliminary 3m Trampolin Diving competition, at XXXII Tokyo 2020 Olympic Games, at the Tokyo Aquatic Center, on August 02, 2021. Rommel Pacheco de Mexico durante la competencia de Clavados Trampolin 3 m preliminar masculino, en los XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2020, en el Centro Acuatico de Tokio, el 02 de Agosto de 2021.

David Leah/David Leah | Rommel Pacheco of Mexico during the Mens Preliminary 3m Trampolin Diving competition, at XXXII Tokyo 2020 Olympic Games, at the Tokyo Aquatic Center, on August 02, 2021. Rommel Pacheco de Mexico durante la competencia de Clavados Trampolin 3 m preliminar masculino, en los XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2020, en el Centro Acuatico de Tokio, el 02 de Agosto de 2021.

David Leah/David Leah | Rommel Pacheco of Mexico during the Mens Preliminary 3m Trampolin Diving competition, at XXXII Tokyo 2020 Olympic Games, at the Tokyo Aquatic Center, on August 02, 2021. Rommel Pacheco de Mexico durante la competencia de Clavados Trampolin 3 m preliminar masculino, en los XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2020, en el Centro Acuatico de Tokio, el 02 de Agosto de 2021.

David Leah/David Leah | Rommel Pacheco of Mexico during the Mens Preliminary 3m Trampolin Diving competition, at XXXII Tokyo 2020 Olympic Games, at the Tokyo Aquatic Center, on August 02, 2021. Rommel Pacheco de Mexico durante la competencia de Clavados Trampolin 3 m preliminar masculino, en los XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2020, en el Centro Acuatico de Tokio, el 02 de Agosto de 2021.

JORGE MARTINEZ/MEXPSORT | Action photo during the competition Mens 3m Springboard Diving Final during the XXXI Olympic Games in Rio de Janeiro 2016, Maria Lenk Aquatic Center. Foto de accion durante la competencia de Clavados Trampolin 3m masculino final durante los XXXI Juegos Olimpicos de Rio de Janeiro 2016, en el Centro Acuatico Maria Lenk, Brasil, en la foto: Rommel Pacheco de Mexico 15/08/16/MEXSPORT/Jorge Martinez

VICTOR STRAFFON/MEXSPORT DIGITAL IMAGE | 16 July 2006: Action photo of mexican diver Rommel Pacheco and silver medal winner during day 2 of the XX Central American & Caribbean Games held at Cartagena, Colombia./Foto de accion del clavadista mexicano Rommel Pacheco ganador de medalla de plata, durante el dia 2 de los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Cartagena, Colombia. MEXSPORT/VICTOR STRAFFON 16 July 2006: Action photo of mexican diver Rommel Pacheco and silver medal winner during day 2 of the XX Central American & Caribbean Games held at Cartagena, Colombia./Foto de accion del clavadista mexicano Rommel Pacheco ganador de medalla de plata, durante el dia 2 de los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Cartagena, Colombia. MEXSPORT/VICTOR STRAFFON

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Action photo during the 3m Springboard Diving Competition Mens, preliminary during the XXXI Olympic Games in Rio de Janeiro 2016, Maria Lenk Aquatic Center. Foto de accion durante la Competencia de Clavados Trampolin 3m masculino, preliminares durante los Juegos Olimpicos XXXI en Rio de Janeiro 2016, en el Centro Acuatico Maria Lenk, en la foto: Rommel Pacheco (MEX) 15/08/2016/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar.

JORGE MARTINEZ/MEXPSORT | Action photo during the competition Mens 3m Springboard Diving Final during the XXXI Olympic Games in Rio de Janeiro 2016, Maria Lenk Aquatic Center. Foto de accion durante la competencia de Clavados Trampolin 3m masculino final durante los XXXI Juegos Olimpicos de Rio de Janeiro 2016, en el Centro Acuatico Maria Lenk, Brasil, en la foto: Rommel Pacheco de Mexico 15/08/16/MEXSPORT/Jorge Martinez

Adam Pretty/Getty Images | RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 16: Rommel Pacheco of Mexico competes in the Men’s Diving 3m Springboard semi final at the Maria Lenk Aquatics Centre on August 16, 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)

Jam Media/LatinContent via Getty Images | MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 09: Rommel Pacheco holds a Mexico’s flag during the opening of the Festival Olimpico 2010 Bicentenario at Paseo de la Reforma Avenue on October 09, 2010 in Mexico City, Mexico. (Photo by Elizabeth Fuentes/Jam Media/LatinContent via Getty Images)

Javier Ramirez/MEXSPORT | Foto de accion durante las premilinares de los clavados de trampolin de 1 metro varonil desde el Complejo Acuatico en Barranquilla. EN LA FOTO: Photo of action during the premilinares of the trampolin dives of 1 meter manly from the Aquatic Complex in Barranquilla. IN THE PHOTO:

Al Bello/Getty Images | FORT LAUDERDALE, FL - MAY 12: Rommel Pacheco of Mexico dives during the Men’s 3 Meter Springboard Finals at the Fort Lauderdale Aquatic Center on Day 4 of the AT&T USA Diving Grand Prix on May 12, 2013 in Fort Lauderdale, Florida. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Cuatro ediciones de Juegos Olímpicos son en las que ha participado el clavadista olímpico, Rommel Pacheco. Tres de ellas le han otorgado toda una experiencia de vida que le ha permitido potenciar su nivel en dicha disciplina.

El debut olímpico del deportista mexicano, Rommel, fue en Atenas 2004, le siguió la edición de Beijing 2008 y finalmente Río 2016, previo a Tokyo 2020. En la edición de Londres 2012, no estuvo presente porque no logró clasificar.

La natación en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

Rommel Pacheco, historial olímpico en clavados varonil

Pero ahora, el deportista mexicano llega a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con el objetivo de posicionarse en el podio olímpico. En su primera presentación realizada el pasado lunes 2 de agosto de 2021, Rommel Pacheco, en la prueba de trampolín de 3 metros se colocó en la cuarta posición.

La ejecución de su último clavado con 3.8 grados de dificultad y sumando un total de 479.25 unidades, le otorgó el pase a semifinales.

La capital de Japón está siendo testigo de sus últimas competencias que marcaran su retiro como clavadista, una vez que concluyan sus competencias y actividades en Tokio, Rommel Pacheco, iniciará su carrera en el mundo de la política.

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Participación olímpica destacada de Rommel Pacheco

Juegos Olímpicos 2004, sede Atenas. Resultado final, décimo lugar en plataforma de 10 metros, al igual que en el trampolín de 3 metros.

Juegos Olímpicos 2008, se realizaron en Pekín. Beijing. Posición final, octavo lugar en la plataforma de 10 metros.

Juegos Olímpicos 2016, en Río de Janeiro. Restultó quinto lugar en trampolín de 3 metros sincronizado y séptimo en trampolín de 3 metros individual.

Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Rommel Pacheco, está por disputar la prueba semifinal y final, es esperanza de medalla olímpica para México.

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No te pierdas la transmisión EN VIVO por Azteca Deportes, en breve te tendremos el ascenso de Rommel Pacheco en su retiro olímpico.