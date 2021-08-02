Rommel Pacheco en Juegos Olímpicos desde Atenas hasta Tokio

Cuatro ediciones de Juegos Olímpicos son en las que ha participado el clavadista olímpico, Rommel Pacheco. Tres de ellas le han otorgado toda una experiencia de vida que le ha permitido potenciar su nivel en dicha disciplina.

El debut olímpico del deportista mexicano, Rommel, fue en Atenas 2004, le siguió la edición de Beijing 2008 y finalmente Río 2016, previo a Tokyo 2020. En la edición de Londres 2012, no estuvo presente porque no logró clasificar.

La natación en los Juegos Olímpicos | El ABC de Tokyo 2020

Rommel Pacheco, historial olímpico en clavados varonil

Pero ahora, el deportista mexicano llega a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con el objetivo de posicionarse en el podio olímpico. En su primera presentación realizada el pasado lunes 2 de agosto de 2021, Rommel Pacheco, en la prueba de trampolín de 3 metros se colocó en la cuarta posición.

La ejecución de su último clavado con 3.8 grados de dificultad y sumando un total de 479.25 unidades, le otorgó el pase a semifinales.

La capital de Japón está siendo testigo de sus últimas competencias que marcaran su retiro como clavadista, una vez que concluyan sus competencias y actividades en Tokio, Rommel Pacheco, iniciará su carrera en el mundo de la política.

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Participación olímpica destacada de Rommel Pacheco

Juegos Olímpicos 2004, sede Atenas. Resultado final, décimo lugar en plataforma de 10 metros, al igual que en el trampolín de 3 metros.

Juegos Olímpicos 2008, se realizaron en Pekín. Beijing. Posición final, octavo lugar en la plataforma de 10 metros.

Juegos Olímpicos 2016, en Río de Janeiro. Restultó quinto lugar en trampolín de 3 metros sincronizado y séptimo en trampolín de 3 metros individual.

Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Rommel Pacheco, está por disputar la prueba semifinal y final, es esperanza de medalla olímpica para México.

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No te pierdas la transmisión EN VIVO por Azteca Deportes, en breve te tendremos el ascenso de Rommel Pacheco en su retiro olímpico.