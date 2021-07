Tokyo 2020 será para despedirme: Rommel Pacheco

El clavadista mexicano Rommel Pacheco se prepara su última gran cita deportiva cuando dispute los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, con una motivación especial al ser uno de los abanderados de la delegación Azteca.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el atleta originario de Mérida, Yucatán, habló sobre lo que significará la justa veraniega y lo que representa ser el elegido, junto con la golfista Gabriela López, para portar el lábaro patrio en la ceremonia inaugural.

“Mis cuartos y últimos Juegos Olímpicos. Ya con esto me despido de los clavados. Que mejor escenario que éste, que además ser abanderado y cerrar con esta competencia que seguramente será épica. Si bien será difícil, porque todo mundo busca ganar, siempre hay posibilidades”, aseguró el tres veces medallista de oro en Juegos Panamericanos.

Pacheco lleva bastantes años siendo uno de los grandes representantes mexicanos de esta disciplina. Sin embargo, ahora tendrá una nueva distinción que será memorable, y que recordó cómo le informaron.

“Un honor y orgullo. Carlos Padilla fue quien me avisó. Estaba feliz y contento. No sólo es un premio a más de 25 años de carrera profesional, sino es de disciplina, de esfuerzo, de no rendirme. Muchos clavadistas han podido ser abanderados y entro a esa lista, va a quedar para la historia, aparte en unos Juegos distintos por la pandemia”, explicó Rommel Pacheco.

Para el clavadista mexicano no será una presión extra, al contrario, buscará disfrutar este detalle. Lo que sí reconoce es la dura competencia que habrá en el trampolín de tres metros individual, pero tiene la confianza tras estar en los últimos años dentro del Top 8 del Ranking Mundial.

“Complicado. En individual van dos por país. Si de por sí es difícil un atleta chino, dos es más. Estarán los 36 mejores clavadistas, primero la preliminar, hasta la final de 12, y ya ahí cualquiera puede quedar en medalla. Estoy entre los favoritos, será difícil, pero siempre hay esperanza. Esperar salir en un buen día”, apuntó.

Con 35 años recién cumplidos, que tuvo que vivir dentro del aislamiento en sus últimos entrenamientos, es optimista para lo que experimentará en Tokyo 2020.

“Con todas las restricciones podrías pensar que es raro, pero lo puedes ver con otro punto de vista, de estar feliz de que existan los Juegos Olímpicos, de representar a México. A pesar de la ausencia del público, a través de los dispositivos, me van a estar apoyando. Es el mismo compromiso, satisfacción y ganas de trascender”.

Rommel Pacheco confía en conseguir una medalla en Tokyo 2020

En este sentido, Rommel Pacheco no evade el señalar que apunta por una presea olímpica, ya que tiene lo necesario para conseguirla.

“Desde niño me dijeron que debes decir que vas con todo, pero no asegurar que vas a ganar la medalla. Pero con el paso de los años, me di cuenta que uno se la tiene que creer antes para poderla tener. Será difícil, pero prefiero decir que sí voy a estar ahí”.

Finalmente reveló que para él no será factor no contar con aficionados en las gradas de Tokyo 2020, pero que en algunas circunstancias puede llegar a influir en este deporte de apreciación.

“El público puede llegar a jugar a favor, más si eres local, si no, no tanto. A lo mejor van a ser más estrictos, porque van a estar más atentos a las ejecuciones”.