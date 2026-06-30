¡Romo prueba de larga distancia! Su potente disparo se va por encima del arco
Luis Romo se animó desde fuera del área y sacó un potente disparo que hizo ilusionar a la afición mexicana, aunque el balón terminó por encima de la portería.
¡México avisa con peligro! 🇲🇽⚽🔥 Luis Romo encontró espacio fuera del área y no dudó en sacar un potente riflazo que pasó cerca del arco de Ecuador. El mediocampista del Tri intentó sorprender con un disparo de larga distancia que levantó a los aficionados de sus asientos.