¿Se romperá la relación entre Messi y Mbappé tras Qatar 2022?

La final del Mundial de Qatar 2022 entre Francia y Argentina dejará mucha tela qué cortar en las próximas semanas. Las dos más grandes figuras del PSG, Lionel Messi y Kylian Mbappé, se enfrentaron en aquel partido del pasado 18 de diciembre y muchos dudan sobre la posibilidad de que la relación pudiera rompererse.

El director técnico del París Saint-Germain, Christophe Galtier, habló sobre esta situación y no cree que el choque entre Les Bleus y la Albiceleste, más la posterior celebración los sudamericanos vaya a enturbiar la relación entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, rivales aquel día y compañeros en su club.

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Cristophe Galtier señala al Dibu Martínez

"No creo que haya nada. En la celebración de los argentinos, no me corresponde a mi comentar lo que hizo el portero", dijo Galtier en referencia a los gestos de Emiliano 'Dibu' Martínez tras ganar el trofeo.

"Leo no tuvo un mal comportamiento y en los cuatro meses que llevo aquí creo que la relación que tiene con Kylian es buena", agregó.

"El comportamiento de su portero es otra cosa, no lo voy a comentar. Kylian tuvo una buena actitud, estaba decepcionado por la derrota, pero fue a felicitar a Leo con mucha clase. Creo que eso es bueno para el deporte y para el equipo", aseguró.

Galtier insistió en destacar la actitud del delantero francés sobre el terreno de juego del estadio de Lusail tras la victoria argentina en la tanda de penaltis de la final.

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"Lo que yo vi es que Kylian y Leo se dieron la mano sobre el césped. Son dos jugadores que se respetan mucho. Quiero destacar la actitud de Kylian, que fue a felicitar a Leo y al entrenador argentino", concluyó el estratega francés.