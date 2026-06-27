Fue considerado el mejor futbolista del mundo, pero un problema legal lo llevó a prisión

El futbol ha contado, a lo largo de su historia con elementos que han destacado por brillar dentro de momentos específicos y bajo circunstancias claras. Un ejemplo de ello es este futbolista, quien pasó de ser uno de los mejores del mundo a terminar en la cárcel por un problema ajeno a este deporte.

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Brasil está convertido en un país cuyo futbol se vive como una religión, por lo que son muchos los jugadores que alcanzan la cima a nivel mundial. Entre estos destaca Ronaldinho, quien fue considerado el mejor en su etapa en el Barcelona y que, hoy en día, está retirado del profesionalismo.

Ronaldinho, de ser el mejor futbolista del mundo a terminar en la cárcel

Nacido en Porto Alegre el 21 de marzo de 1980, Ronaldinho Gaúcho llegó a ser el mejor futbolista del mundo durante un par de años, más precisamente cuando defendió los colores del Barcelona antes de estar en otros equipos como el Milán, el Flamengo, Atlético Mineiro y Querétaro.

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No obstante, Ronaldinho siempre estuvo cerca de su hermano tanto en su etapa como futbolista como ahora que está retirado. Dicha situación le generó factura en 2020, durante plena época pandémica, cuando el brasileño fue a parar en prisión por un malentendido en Paraguay.

Fue así como Ronaldinho pasó 32 días encerrado en una cárcel de Paraguay junto a su hermano luego de ingresar al país con pasaportes falsos, mismos que fueron concedidos por su hermano Roberto. Esta etapa fue una de las más complicadas de su vida, aunque ha dicho que intentó aprender de sus errores.

¿Cómo la pasó Ronaldinho en la cárcel paraguaya?

A pesar de lo delicado de la situación, Ronaldinho ha contado que, durante su estancia en prisión, tuvo la oportunidad de conocer a los presos y disputar distintos torneos de futbol. De hecho, conquistó un enorme lechón de 16 kilos mientras se ganaba el respeto de quienes estaban encerrados.