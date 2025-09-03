El mexicano que está a una firma de llegar al Atlético de Madrid

Ronaldo Nájera, joven mediocampista ofensivo mexicano que se ha destacado en el Atlético de San Luis, está en el centro de los rumores de mercado por una posible incorporación al Atlético de Madrid, que inicialmente lo ubicaría en el equipo filial (Atlético de Madrid B) con opción de pelear por un puesto en el primer equipo. Varios reportes en México señalan que el jugador viajó a Madrid para realizar exámenes y cerrar los últimos detalles de la operación, lo que alimenta la expectativa sobre su salto a Europa.

¿Cómo es el estilo de juego de Ronaldo Nájera?

Nájera (Luis Ronaldo Nájera Reyna, nacido el 24 de febrero de 2003) es un volante ofensivo formado en las categorías juveniles de Tigres que llegó al Atlético de San Luis y allí consolidó su rendimiento hasta convertirse en una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano. Su perfil lo presenta como un interior o media punta con buena conducción, visión de juego y capacidad para asociarse en el último tercio del campo, atributos que le han valido seguimiento por parte de ojeadores europeos.

¿En qué ayudaría a Ronaldo Nájera llegar primero al Atlético de Madrid B?

Desde el punto de vista deportivo, la llegada a la estructura rojiblanca podría ser una vía clásica de adaptación: el Atlético de Madrid B funciona como puente para que talentos jóvenes se acostumbren al fútbol español, el modelo táctico del club y la exigencia física y defensiva que impone el cuerpo técnico. En este contexto Nájera tendría la oportunidad de pulir aspectos como la presión alta, la colocación defensiva y la lectura de juego frente a bloqueos bajos, elementos clave para aspirar a dar el salto al primer equipo en temporadas posteriores.

Si se confirma el movimiento, será otro caso de un joven mexicano probando suerte en Europa, camino que en los últimos años ha abierto pocas puertas para más jugadores aztecas en ligas top y filiales de equipos con prestigio.

