Es odiado en Inglaterra, hoy será el nuevo técnico de Santiago Giménez en el Milán

Mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 se lleva a cabo, el futbol nacional e internacional continúa preparándose para lo que será la siguiente temporada. Un ejemplo de ello es el Milán, equipo de la Serie A que tiene como uno de sus delanteros a Santiago Giménez.

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Y es que, en medio de la participación que ha tenido en el Mundial 2026, la realidad es que Santiago Giménez desconoce si se mantendrá en el Milán para la siguiente temporada gracias a las complicaciones que ha tenido desde que llegó a Italia. ¿Este nuevo DT lo convencerá de seguir en el club?

¿Quién es Rúben Amorim, nuevo técnico de Santiago Giménez en el Milán?

Fue hace unos días cuando el Milán de Italia confirmó la llegada del portugués Rúben Amorim, quien se confirmó como el nuevo técnico del club rojinegro de cara a la siguiente temporada, lo cual sugiere una nueva oportunidad para Santiago Giménez en caso de permanecer en dicha escuadra.

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Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026

La intención del Milán es recuperar la esencia que han perdido en los últimos años, y consideran que Rúben Amorim tiene las cualidades suficientes para ello. Además, en el club planean una especie de sacudida al plantel, misma que podría generar la posible baja de Santiago Giménez.

No obstante, si el mexicano se mantiene podría tener una nueva oportunidad con un técnico que firmó contrato hasta junio del 2028, por lo que, de concretarse su permanencia, el Chaquito buscaría convencer al nuevo entrenador prácticamente desde los primeros juegos de la siguiente campaña, mismo que, dicho sea de paso, salió por la puerta de atrás en su último equipo: Manchester United.

¿Cuáles son los números de Santiago Giménez en el Milán?

Luego del espectacular paso que tuvo con el Feyenoord, Santiago Giménez fue fichado por el Milán a fin de convertirlo en su hombre gol en el eje de ataque. Sin embargo, entre lesiones y bajas de juego considerables, el mexicano solamente registra siete anotaciones y seis pases a gol en 37 juegos disputados.