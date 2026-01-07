Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Cuándo es el primer partido de la México en 2026?

Ha comenzado la cuenta regresiva para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y todas las miradas apuntan hacia la Selección de México que será sede de la justa veraniega por tercera vez en su historia y para procurar hacer un papel relevante, tendrá varios partidos de preparación a lo largo del año, los cuales comienzan a finales de enero cuando el combinado dirigido por Javier "Vasco" Aguirre se enfrente a sus similares de Panamá y Bolivia respectivamente.

De esta forma, será Panamá el primer rival de México en el año 2026, sin embargo, será fuera de la fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre tendrá que llamar en su mayoría a jugadores que militen en la Liga BBVA MX que tendrán la oportunidad de mostrarse con la intención de ganar ventaja en la carrera por formar parte de los convocados finales para la Copa Mundial de la FIFA que comienza el 11 de junio con la Selección Azteca como gran protagonista ante un rival africano.

¿Cuáles serán los primeros partidos de México en el 2026 previo a la Copa Mundial de la FIFA?

La Selección Mexicana se enfrentará a Panamá el próximo jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández a las 8:00 pm tiempo del centro de México, mientras que posteriormente viajará a Bolivia para jugar el domingo 25 de enero a la 1:00 pm en el Estadio Olímpico de Santa Cruz.

Partidos de México en enero 2026:



México vs Panamá: Jueves 22 de enero | Estadio Rommel Fernández | 8:00 pm

México vs Bolivia: Domingo 25 de enero | Estadio Olímpico de Santa Cruz | 1:00 pm

Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita’’

¿Quiénes serán los rivales de México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Hasta el momento México ya conoce a dos de sus tres rivales en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, pues debutará ante Sudáfrica en el Estadio CDMX y posteriormente enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, para cerrar su participación de la primera ronda en la capital ante una selección europea que saldrá del Repechaje que disputarán Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda en el mes de marzo.

Partidos de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

