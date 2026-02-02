FIFA: Infantino abre la puerta al regreso de Rusia al futbol internacional

El debate volvió a encenderse en el futbol mundial. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que el veto impuesto a Rusia en las competiciones internacionales "no ha conseguido nada" y que es momento de replantear la medida, comenzando por las categorías inferiores.

Las declaraciones fueron realizadas en Londres, durante una entrevista con la cadena británica Sky, y no pasaron desapercibidas en el entorno del deporte global.

Desde principios de 2022, los clubes y selecciones de Rusia y Bielorrusia fueron excluidos de torneos internacionales tras la invasión de Ucrania, una decisión que marcó un precedente fuerte en la relación entre política y futbol. Hoy, Infantino considera que esa medida no ha cumplido con su objetivo inicial.

"El veto solo ha generado frustración"

El dirigente suizo fue claro al expresar su postura. "Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", afirmó, señalando que impedir la participación de niños y jóvenes en competencias internacionales solo ha provocado "más frustración y odio".

Para Infantino, permitir que niños y niñas de Rusia puedan volver a jugar futbol en otros países de Europa podría convertirse en una vía de entendimiento y no de confrontación.

Su postura apunta a separar el desarrollo deportivo de los conflictos políticos, al menos en las etapas formativas. En la misma línea, el presidente de la FIFA fue contundente al señalar que los estatutos del organismo deberían garantizar que ningún país sea vetado por los actos de sus líderes políticos, una reflexión que abre un debate profundo sobre el rol del futbol en contextos geopolíticos complejos.

Postura firme ante otros conflictos

Durante la entrevista, Infantino también se refirió a la posibilidad de aplicar un veto similar a Israel por el conflicto en Palestina, calificando esa opción como "una derrota".

Para el máximo dirigente del futbol mundial, las sanciones deportivas no son el camino adecuado para resolver disputas internacionales. Además, defendió una de las decisiones más polémicas recientes de la FIFA: la entrega del premio de la paz -un galardón de reciente creación- al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Infantino aseguró que el mandatario "objetivamente se lo merece", destacando que incluso una Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha respaldado esa postura. Según el presidente de la FIFA, Trump ha sido "una parte instrumental a la hora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", argumento que utilizó para justificar el reconocimiento.

Las palabras de Infantino vuelven a poner al futbol en el centro del debate político internacional. Mientras tanto, el balón sigue rodando entre posturas encontradas, con la FIFA buscando -al menos desde su discurso- un camino de reconciliación a través del deporte.

