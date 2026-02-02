Edson Álvarez no la pasa bien en Turquía y recibió 2 pésimas noticias

Con Ajax al acecho para ficharlo, Edson Álvarez habría tomado una decisión sobre su futuro y todo indica que se quedaría en el Fernerbahçe de Turquía, donde no la está pasando del todo bien. Resulta que el “Machín” recibió 2 pésimas noticias recientemente en pleno año en el que se disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y México lo necesita.

Mientras que se habla del camino del Fenerbahçe en la UEFA Europa League , lo cierto es que el mediocentro mexicano no la está pasando nada bien porque, pese a que se recuperó de su lesión, el equipo turco incorporaría a su alineación titular a Mattéo Guendouzi y a N’Golo Kanté, por lo que el jugador de 28 años sería relegado a un segundo orden.

|Instagram: Edson Álvarez

La segunda mala noticia es que, pese a haber sido titular en el partido entre el Kocaelispor y el Fenerbahçe (con victoria 0-2 para la visita), sigue sin completar 90 minutos de juego. El Machín fue reemplazado a los 61’ del duelo válido por la fecha 20 del torneo y con eso queda claro que sigue siendo una de las piezas que el entrenador suele modificar en los encuentros.

Cabe destacar que Domenico Tedesco es el director técnico actual del Fenerbahçe SK, tras asumir su cargo en septiembre de 2025 tras la salida de José Mourinho. El DT portugués fue quien pidió al mexicano para el equipo, por lo que su salida tuvo un fuerte impacto en el capitán de la Selección Mexicana. De todos modos, todo indica que igual se quedará.

Edson Álvarez ya definió su futuro entre Fenerbahçe y Ajax|Crédito: Azteca Deportes

Los números de Edson Álvarez en el Fenerbahçe de Turquía

El mediocentro de 28 años nacionalizado mexicano ha jugado durante casi 6 meses en el conjunto turco y generalmente es titular pero no siempre juega los 90 minutos y hay riesgos de que prescindan de sus servicios. De acuerdo a BeSoccer, los números de Edson Álvarez en el Fenerbahçe de Turquía han sido los siguientes: