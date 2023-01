“La salida de Lionel Messi era lo mejor para el Barcelona": Laporta

Depsués de que Lionel Messi se convirtió en campeón del mundo con la Selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 es inevitable recordar su pasado azulgrana, tanto para el Barcelona como para los medios y el presidente culé, Joan Laporta, recordó la salida del futbolista el pasado 2021.

El mandamás catalán fue claro y directo al asegurar que, a pesar de que hizo todo por retener a La Pulga, lo mejor para el club era dejarlo ir.

“Tuve que poner al Barça por delante del mejor jugador de la historia del fútbol. En esos momentos de ruina económica no pude retenerlo. Creo que era lo mejor para el club. Ahora mismo es jugador del PSG y prefiero no hablar de él. Nosotros estamos centrados en el Barça. Leo siempre formará parte de nuestro escudo y me gustaría que tuviera un final diferente del que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera. Tenemos relación”, declaró en entrevista para la Cadena SER.

En ese mismo tenor, Laporta aseguró que en la final tenía motivos para alegrarse tanto por la Albiceleste como por Francia.

“Si ganaba Argentina me alegraba por Messi; si ganaba Francia, por Dembélé y Koundé. Leo se merecía el Mundial”.

Joan Laporta cierra las puertas a fichajes millonarios

Durante los últimos meses, Bernardo Silva, jugador del Manchester City, estuvo en la órbita del Barcelona y Joan Laporta habló sobre el portugués y del delantero Erling Haaland.

“No pagaremos 80 millones por Bernardo Silva. Seguro. ¿Haaland? Ya veremos cómo lo hace en el City, nosotros de momento tenemos a Lewandowski que lo está haciendo muy bien”.

Por último, el presidente del Barcelona habló sobre el posible sustituto de Sergio Busquets.

“Neves es un gran jugador, pero esto forma parte de conversaciones privadas. Busquets no será eterno y hay discusiones internas para encontrarle un sustituto de garantías. Frenkie de Jong puede jugar en esta posición, pero no valdrá con un único jugador. Esto lo decidirá Xavi”, concluyó.