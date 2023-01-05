Lionel Messi es elegido como el mejor jugador del 2022
Además de ser elegido como el mejor jugador, Lionel Messi también se quedó con el premio de la IFFHS a Mejor Goleador Internacional del Mundo 2022
Después de conseguir la Copa del Mundo en Qatar 2022 con la Selección de Argentina, Lionel Messi continúa sumando premios y logros relacionados con el año que pasará a la historia como aquel en el que aseguró su lugar entre los mejores de la historia.
La Federación Internacional de Futbol Historia y Estadística (IFFHS) eligió al capitán de la Albiceleste como el Mejor Jugador Masculino del Mundo en 2022, después de otorgarle un total de 275 puntos en la votación, con una ventaja contundente sobre su más cercano perseguidor, Kylian Mbappé, quien registró únicamente 35 unidades.
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El organismo con sede en Suiza creó este galardón en el año 1988, que fue otorgado al neerlandés Marco Van Basten en las primeras dos ediciones, mientras que el alemán Lothar Matthaus se llevó el galardón en el tercer año. Sin embargo, después de tres entregas desapareció el trofeo por petición de FIFA. Para el 2020 regresó y fue para Robert Lewandowski.
Clasificación del 2022
Lionel Messi - 275 puntos
Kylian Mbappé - 35 puntos
Karim Benzema - 30 puntos
Luka Modric - 15 puntos
Erling Haaland - 5 puntos
IFFHS AWARDS 2022 - MEN'S WORLD BEST PLAYER— IFFHS (@iffhs_media) January 4, 2023
LIONEL MESSI CROWNED WORLD'S BEST PLAYER 2022
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Messi, mejor goleador del 2022
Por si no fuera poco el premio a Mejor jugador del año 2022, Lionel Messi también se adueñó del galardón a Mejor Goleador Internacional del Mundo 2022, después de superar por un solo gol a su compañero en el PSG y rival en la final de Qatar 2022, Kylian Mbappé.
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El total de 22 goles internacionales de La Pulga está compuesto por cuatro anotados en el PSG y 18 con la Albiceleste. Este es el tercer título de Mejor Goleador Internacional Masculino de la IFFHS en su carrera, después de ganarlo en 2011 y 2012, cuando defendía la camiseta del Barcelona.