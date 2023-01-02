El emotivo regalo que recibió Lionel Messi de sus vecinos de Rosario

Este lunes, Lionel Messi recibió un emotivo regalo por parte de algunos de sus vecinos del barrio privado donde está su casa en su natal Rosario, en Argentina, antes de que terminaran sus vacaciones y partiera de regreso a Francia para reincorporarse al París Saint-Germain.

De acuerdo a la información compartida por la agencia de noticias EFE, Juan Félix Rossetti, administrador del Kentucky Club de Campo, el capitán de la selección argentina, que ganó la Copa del Mundo el 18 de diciembre pasado, recibió un libro en el que los copropietarios le dejaron mensajes y felicitaciones.

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La entrega del ejemplar se hizo de forma privada, a través del entorno familiar del futbolista, que envió a la administración del exclusivo barrio -ubicado en la localidad de Funes-, dos fotos de Messi recibiéndolo en el interior de su casa.

"¡Hola Lio! Con inmensa alegría te damos la bienvenida a Kentucky, nuestro lugar en el mundo que es, quizá, también el tuyo. Recibe este libro que refleja el sentimiento de nuestros vecinos y que esperamos constituya un grato recuerdo de la importancia que tienes para esta comunidad", dice el prólogo del libro.

"Gracias por tu valioso esfuerzo y dedicación deportiv, y por representar tan gloriosamente a nuestra querida nación en el mundo. Gracias por tu talento y disciplina, por vestir la camiseta argentina con ejemplaridad, por hacernos sentir henchidos de orgullo. ¡Felicitaciones Lio! ¡A vos y a todo el equipo! Un cálido abrazo de bienvenida para tu linda familia", culmina.

Las vacaciones de Messi en Argentina

Messi llegó a Kentucky el 20 de diciembre pasado procedente de Buenos Aires, donde ese mismo día convivió con los seguidores argentinos que esperaban con ansias la llegada de la selección tras ganar dos días antes la Copa del Mundo en Catar.

La 'Pulga' llegó al barrio en un helicóptero desde el aeropuerto de Rosario, y varios de sus vecinos le esperaban para recibirlo.

Desde entonces, el astro ha disfrutado de las vacaciones navideñas en la intimidad y salvo su traslado a un par de celebraciones privadas con familia o amigos, no se le ha visto en ningún acto público de la ciudad.

Con 240 hectáreas, el Kentucky Club de Campo -donde viven otros exinternacionales argentinos como Maxi Rodríguez o Gabriel Heinze- cuanta con alrededor de 500 viviendas, de diferente diseño cada una, y espacios verdes con canchas de golf, de tenis o de fútbol.

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La urbanización -en cuya puerta se colocó un enorme “Gracias, Lio”- dispone de una seguridad que, desde que Messi llegó hace dos semanas, se ha reforzado en colaboración con la Policía de la provincia de Santa Fe, en interior y exterior, donde grupos de seguidores hicieron vigilia esperando que el astro saliera a saludar.