¿Está delicado de salud? Esto fue lo que le pasó en el rostro a Nacho Ambriz, nuevo DT de León

Han pasado algunos días desde que se confirmó el regreso de Nacho Ambriz a la Liga BBVA MX luego de su retorno al Club León; sin embargo, más allá de lo que significa su vuelta, algo que ha llamado poderosamente la atención es el rostro que presentó en al conferencia de prensa del cuadro en turno.

Nacho Ambriz se presentó como nuevo técnico del Club León con un rostro un tanto más hinchado de lo normal, por lo que muchas personas mostraron su preocupación preguntándose si estaba padeciendo alguna enfermedad en la piel. No obstante, recientemente se supo la verdad respecto a este hecho.

¿Qué le pasó en el rostro a Nacho Ambriz, nuevo técnico de León?

De acuerdo con información del programa Los Infiltrados, Nacho Ambriz se sometió a la aplicación de botox; es decir, un tratamiento estético que, entre otras cosas, tiene como finalidad principal un tema particularmente de belleza. Ante esto, la hinchazón de su rostro se debería a este hecho.

DÍA 1 | IGNACIO AMBRIZ



Tarde de reencuentros, sonrisas, ilusiones renovadas y futbol.



¡Una nueva etapa comienza ahora!#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/Op72CWJNkx — Club León (@clubleonfc) September 30, 2025

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni Nacho Ambriz ni algún integrante de su familia ha confirmado lo anterior, por lo que es preciso esperar a un comunicado oficial de su parte. Eso sí, la aplicación de botox normalmente suele hinchar durante los primeros días o semanas la zona en donde se incrustó.

¿Nacho Ambriz ya fue campeón de la Liga BBVA MX?

Curiosamente, la mejor etapa de Ignacio Ambriz como entrenador del futbol mexicano se dio en el conjunto de Guanajuato, pues antes de su paso por la segunda división de España y el terrorífico camino que tuvo en Santos Laguna, Nacho logró el campeonato con los Esmeraldas al vencer a Pumas meses después del inicio de la pandemia por el Covid-19.

Trabajando en los detalles finos, porque como dice Ignacio Ambriz:



"𝑆𝑖𝑛 𝑡𝑒́𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎, 𝑛𝑜 𝘩𝑎𝑦 𝑡𝑎́𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎"".#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/679Dz6i4lw — Club León (@clubleonfc) September 30, 2025

¿Cuándo y contra quién será el debut de Nacho Ambriz con el León?

Si todo sale como se tiene establecido, la segunda etapa de Nacho Ambriz como técnico de León comenzará el próximo sábado 4 de octubre cuando los Esmeraldas reciban a los Diablos Rojos del Toluca, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025 que comenzará a las 19:00 horas.