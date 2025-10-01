Gilberto Mora: ¿Cuánto vale, cuántos años tiene, en qué posición juega y qué clubes de Europa lo buscan?
Gilberto Mora es una auténtica joya dentro de la Selección Mexicana de Futbol. Por ende, es preciso que sepas más información al respecto de este jugador.
Se trata, sin duda, de una de las grandes joyas que hay en esta Copa del Mundo Sub-20. Gilberto Mora demostró de qué está hecho en el primer partido de la Selección Mexicana ante el combinado de Brasil, por lo que no está de más conocer todo acerca del futbolista de los Xolos de Tijuana.
Gilberto Mora ha acaparado por completo las miradas de propios y extraños tanto en México como en otras partes del mundo, por lo que, pese a que aún es menor de edad, ha sido catalogado como una auténtica joya del futbol internacional. Ahora bien, ¿cuánto vale, en qué posición juega y qué clubes lo han buscado?
¿Qué edad tiene y cuánto vale Gilberto Mora?
Nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de octubre del 2008, Gilberto Mora es un jugador de apenas 16 años de edad que estaría cumpliendo los 17 en medio de la Copa del Mundo Sub-20 si es que la Selección Mexicana llega a instancias definitivas, lo cual sugiere ser el regalo perfecto para él.
Debido a sus cualidades técnicas, así como a la edad que tiene y al desempeño que ha mostrado hasta ahora, Gilberto Mora está valorado en cuatro millones y medio de euros según lo establecido por Transfermarkt. Vale decir que esta cantidad es solo una estimación, por lo que la misma puede variar en función de sus actuaciones en el terreno de juego.
¿En qué posición juega Gilberto Mora?
Desde su debut con los Xolos de Tijuana hace poco más de un año, a Gilberto Mora se le ha relacionado directamente con la posición de mediocampista ofensivo por el centro del campo. No obstante, también ha ocupado la posición de interior por ambos costados e, incluso, con el cuadro fronterizo ha jugado más pegado a las bandas.
¿Qué clubes de Europa han buscado a Gilberto Mora?
El insider de redes sociales, Ike Carrera, menciona que scouts de equipos como Manchester United y
Real Madrid
han sido enviados al Mundial Sub-20 de Chile para seguir más de cerca a Gilberto Mora. La fuente hace hincapié en que hasta el momento no hay ofertas por él, aunque estas podrían llegar si es que mantiene el nivel mostrado hasta ahora.