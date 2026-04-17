Salvador Cabañas, a 16 años del ataque: “Vinieron dirigentes del Manchester United a hablar con el América. En ese momento, me hicieron el atentado”

Salvador Cabañas se encontraba en lo más alto de su carrera como goleador y figura del Club América tanto en la Liga BBVA MX como en la Copa Libertadores, y se preparaba para disputar la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010 con la Selección de Paraguay como capitán, además de tener ofertas del Manchester United; sin embargo, se encontró de frente con la tragedia cuando en el Bar Bar de la Ciudad de México sufrió un disparo en la cabeza por parte del narcotraficante José Jorge Balderas Garza, alias 'JJ', que le cambió la vida para siempre y acabó de golpe con su carrera.

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Salvador Cabañas estuvo cerca de jugar en el Manchester United

Han pasado 16 años desde el atentado sufrido por Salvador Cabañas en un antro de la Ciudad de México que le cambió la vida y que frustró su fichaje con el Manchester United cuando ya estaba todo arreglado para marcharse a la Premier League.

"Vinieron dirigentes de allá (Manchester) a hablar con los directivos del América porque estaban muy interesados. Yo estaba apunto de firmar y ya estaba hablado que una vez que terminase el torneo (Clausura 2010) me iba a ir. En ese momento fue que me hicieron el atentado y eso terminó todo", recordó Cabañas en una entrevista para el medio TyC Sports.

Durante su estancia en el hospital, Cabañas recibió la visita inesperada de Diego Maradona, a quien solo había visto una vez y quien le dio ánimos para salir adelante tras el atentado.

Crédito: Mexsport

"Ese día un enfermero entró a la sala del hospital dónde estaba yo internado y me dijo: 'Viene una persona a visitarte, es una persona muy grande que te trae algo de regalo', yo le dije que pase sin problemas y él me recalcó 'Pero no te vayas a sorprender'. Y ahí fue que entró él, me trajo varios regalos y me alegró mucho durante mi recuperación", detalló.

Cabañas asegura no guardarle rencor a Balderas Garza e incluso señaló que estaría dispuesto a darle la mano.

"Es un tema que prefiero evitar, pero sí, siempre lo voy a perdonar, no tengo ningún problema. Si me lo encontrase otra vez le daría la mano", dijo Cabañas.

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