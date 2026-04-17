Los números y títulos de Bernardo Silva en el Manchester City tras anunciar su adiós

En el Manchester City, algunas salidas se sienten como cambio de pieza y otras como cierre de un capítulo. Bernardo Silva pertenece a la segunda categoría ya que fue parte del núcleo que convirtió al club en potencia europea y, con el paso de los años, se volvió sinónimo de versatilidad, inteligencia táctica y personalidad.

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Los números de títulos Bernardo Silva

Bernardo Silva anunció que dejará al Manchester City al final de la temporada, con lo que cerrará una etapa que ya es histórica por duración y por resultados. En ese recorrido acumuló 451 partidos, con 76 goles y 77 asistencias, cifras que resumen su impacto sostenido y su peso en el funcionamiento del equipo.

Más allá de los números, la huella se entiende en los títulos. Bernardo fue parte del City que dominó Inglaterra y que por fin levantó la Champions, además de consolidar una vitrina cargada de trofeos domésticos. Su palmarés con el club muestra por qué su salida se lee como despedida de un emblema del vestidor: ganó prácticamente todo lo que un futbolista puede ganar en la élite con un club inglés.

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer.



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Títulos de Bernardo Silva con Manchester City: