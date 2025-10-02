Fue goleador y leyenda del América, hoy enfrenta una demanda de sus hijos al declararlo “insano”

La historia reciente del Club América ha traído consigo varios futbolistas que se quedarán por siempre en la memoria de los aficionados. Uno de ellos es Salvador Cabañas, quien luego de ser goleador de la institución hoy está viviendo un conflicto legal con su propia sangre; es decir, frente a sus hijos.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Luego de tener excelentes torneos con Jaguares de Chiapas, Salvador Cabañas llegó como el fichaje bomba de un América que, en ese momento, no pasaba por sus mejores años. Aún así, tanto él como Guillermo Ochoa fueron fundamentales para que el club pudiera sobresalir a nivel internacional cuando los clubes mexicanos aún formaban parte de competiciones como la Libertadores o la Sudamericana.

¿Salvador Cabañas, leyenda del América, fue demandado por sus hijos?

Fue hace unos días cuando Salvador Cabañas se tuvo que presentar a un juzgado en Paraguay luego de haber sido denunciado por sus propios hijos, llamados Mía y Santiago. La intención de estos personajes es declarar al exfutbolista como una persona “insana” para que un experto pueda administrar sus bienes.

Te puede interesar: ¿Qué necesita México para acceder a los octavos de final del Mundial Sub-20?

Te puede interesar: ¿Qué es una rotura de ligamentos cruzados, posible lesión de Rodrigo Huescas?

Salvador Cabañas: “América es el club que más amo y que quiero más porque me dio todo”. pic.twitter.com/wixhQQVN19 — Historia CF_América (@History_America) October 14, 2018

Ya en el juzgado, el exfutbolista del América, en conjunción con su abogado Jorge Esquivel, reveló que se encuentra dolido por la situación que está atravesando y por el hecho de que son sus hijos quienes lo están demandando. La consigna es declarar a Cabañas como “insano” pues, según sus hijos, él no puede valerse por sí mismo.

¿Cuál fue el altercado que cambió la vida de Salvador Cabañas?

Fue el 25 de enero del año 2010 cuando la vida de Salvador Cabañas dio un giro completo, esto luego de recibir una herida de bala en la cabeza dentro de los sanitarios del Bar Bar al interior de la Ciudad de México. Cabe mencionar que la bala ocasionó daños en el cerebro del paraguayo, quien lógicamente ya no pudo jugar de nuevo en México.

¡Le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro histórico “Mariscal”, Salvador Cabañas! 🥳🎂 pic.twitter.com/EM8vc8OuKC — Club América (@ClubAmerica) August 5, 2025

¿Cuántos goles hizo Salvador Cabañas en el América?

La llegada de Salvador Cabañas al América fue un bálsamo para el conjunto azulcrema, quien en ese momento no atravesaba por un gran periodo. Pese a ello, el atacante guaraní tuvo la fortuna de concretar 98 anotaciones y 13 pases a gol en 163 encuentros disputados con la escuadra capitalina.

