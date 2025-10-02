¿Qué es una rotura de ligamentos cruzados, posible lesión de Rodrigo Huescas? Este tiempo estaría fuera

La Jornada 2 de la Champions League trajo consigo una de las noticias más preocupantes para la Selección Mexicana , pues después de solo 10 minutos Rodrigo Huescas tuvo que abandonar el partido entre Copenhague y Qarabag por una lesión que lo obligó a salir en camilla.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

El canterano de Cruz Azul no pudo salir por su propio pie y, de hecho, mostró signos de tristeza y llanto luego de tocarse en reiteradas ocasiones la rodilla. Ante ello, es preciso que sepas qué es una rotura de ligamentos cruzados, posible lesión que mantendría a Rodrigo Huescas alejado de las canchas durante muchos meses.

¿Qué es una lesión de rotura de ligamentos cruzados en la rodilla?

Según relata el portal FisioOnline, la rotura de ligamentos cruzados no es más que una lesión grave en la articulación de la rodilla lastimada, misma en la que uno o, bien, ambos ligamentos cruzados de esta pierden su continuidad gracias a un estiramiento excesivo. Cabe mencionar que los ligamentos son los estabilizadores de la rodilla, de ahí que su rotura es por demás trágica.

Te puede interesar: El Doctor García y los futbolistas que han estado en Pumas y Chivas

Te puede interesar: ¿Qué necesita la Selección Mexicana para acceder a los octavos de final del Mundial Sub-20?

Nueva rotura de LIGAMENTO CRUZADO en FÚTBOL.



Da igual cuando leas esto. Así que te hago una recopilación de hilos: pic.twitter.com/98r37MJMt6 — El AntiCulturista (@anticulturista) November 10, 2024

La fuente señala que una rotura de ligamentos cruzados puede ocasionar inestabilidad inmediata, inflamación y, en consecuencia, dolor. Su recuperación incluye una cirugía para reparar el ligamento afectado, aunque la posibilidad de no prevenir daños a mediano y largo plazo está latente.

¿Cuáles son los síntomas de una rotura de ligamentos cruzados?

Además de un crujido audible al momento del rompimiento de los ligamentos, el dolor que se siente es por demás intenso de la misma forma que la inflamación en la rodilla. En adición, existe una movilidad restringida del lugar en donde se llevó a cabo la lesión, así como una sensación de inestabilidad inicial.

🇲🇽🚨🇩🇰 El DT del Copenhague confirma que la lesión de Rodrigo Huescas podría ser grave



“Desafortunadamente, probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho por él si es lo que tememos.”



MUCHA FUERZA, HUESCAS 🙏 pic.twitter.com/93XkbiKr3c — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) October 1, 2025

¿Cuánto tiempo estaría fuera de las canchas Rodrigo Huescas?

Si se confirma que, en efecto, Rodrigo Huescas sufrió una rotura de ligamentos cruzados, entonces su tiempo de recuperación podría variar entre seis y nueve meses. Con ello, la posibilidad de asistir a la siguiente Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá podría verse interrumpida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni el club ni algún integrante cercano a Rodrigo Huescas ha confirmado la gravedad de la lesión, aunque el técnico del Copenhague reveló que sí podría tratarse de algo delicado para el futbolista mexicano.