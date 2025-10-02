Esto es lo que necesita la Selección Mexicana para acceder a Octavos de Final del Mundial Sub-20

El Grupo C del Mundial Sub-20 ha traído consigo resultados sorpresivos e inesperados que, afortunadamente, han ayudado a que la Selección Mexicana dependa de sí misma para acceder a la ronda de los octavos de final. Ahora bien, ¿qué necesita el Tri para lograr su objetivo?

Después de dos partidos disputados en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, la Selección Mexicana de Gilberto Mora, Obed Vargas, Elías Montiel y compañía depende de sí misma para acceder a los octavos de final, un hecho que lucía complicado considerando que, previo al inicio del torneo, este grupo era considerado el de la muerte.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para seguir con vida en el Mundial Sub-20?

En estos momentos, el Grupo C del Mundial Sub-20 es liderado por una sorpresiva Marruecos que ha obtenido 6 puntos luego de victorias importantes ante España y Brasil, por lo que, sin importar lo que pase en la fecha 3, accederán a la siguiente ronda como líder del sector. Es aquí en donde las cosas se complican para las demás selecciones.

México parte como el segundo del grupo con 2 unidades, una más que España y Brasil que han empatado y perdido sus dos juegos. ¿Qué significa esto? Que si la Selección Mexicana logra vencer a Marruecos (escuadra que podría alinear a suplentes considerando que ya está calificada), llegaría a 5 puntos y, con ello, cerraría su pase a los octavos de final.

Ahora bien, vale decir que si empata tampoco se despediría del Mundial Sub-20 considerando que cuatro de los seis mejores terceros lugares acceden a la siguiente ronda. El único resultado que bien podría eliminarlos es una derrota ante los africanos, quienes, tal y como se mencionó, podrían descansar a algunas de sus figuras.

¿Cuándo y a qué hora ver el duelo entre Marruecos y la Selección Mexicana?

Después de un par de empates a dos tantos frente a Brasil y España, la Selección Mexicana se jugará el todo por el todo ante el líder Marruecos, en un duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre en punto de las 14:00 horas, tiempo centro del país.

¿Contra quién jugaría México si accede a los octavos del Mundial Sub-20?

Si la Selección Mexicana cumple el cometido de acceder a los octavos de final del Mundial Sub-20 como segundo del Grupo C, enfrentaría al segundo del Grupo A, quien ahora mismo es la anfitriona Chile. Eso sí, como posibilidades también se encuentran Japón, Nueva Zelanda y Egipto.

