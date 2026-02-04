San Diego vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Primera Ronda de Concachampions 2026; marcador online

Pumas visita a San Diego FC en el inicio de la Concachampions 2026. Dirigidos por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional se mete a la cancha del Snapdragon Stadium para debutar en la Primera Ronda del certamen.

El equipo del Pedregal encara el juego en Estados Unidos luego de haber vencido a Santos Laguna en la Jornada 4 del Clausura 2026, resultado con el que Pumas se mantiene invicto en la presente campaña. Por su parte, San Diego, ya sin Hirving Lozano, disputa su primer partido del año previo al arranque de la Temporada 2026 de la Major League Soccer.

Alineaciones San Diego vs Pumas

San Diego: Pablo Sisniega, Jeppe Tverskov, Marcus Ingvartsen, Anders Dreyer, Pedro Soma, Aníbal Godoy, Wilson Eisner, Manu Duah, Luca Bombino, Amahl Pellegrino y Christopher McVey.

Pumas: Keylor Navas, Rubén Durate, Nathan Silva, César Garza, Jesús Rivas, Tony Leone, Adalberto Carrasquilla, Robert Morales, Jordan Carrillo, Pedro Vite y Álvaro Angulo.

