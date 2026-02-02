Chivas regresa a TV Azteca en la Jornada 5 del Clausura 2026

La Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 promete grandes emociones. Con paso perfecto, Chivas lidera la presente campaña de la mano de Gabriel Milito con un registro de 12 puntos tras cuatro victorias consecutivas.

Luego de la Fecha 4 en la que el Club Deportivo Guadalajara obtuvo los tres puntos frente al Atlético de San Luis, el 'Rebaño Sagrado' vuelve a la señal de TV Azteca para visitar a Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Con el partido programado para disputarse el 6 de febrero, Chivas llega al tradicional Viernes Botanero en punto de las 21:06 horas tiempo de la CDMX. El partido de Mazatlán vs Chivas lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes acompañado de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.

Comandados por Gabriel Milito, el conjunto de Guadalajara visita a unos Cañoneros que no han podido sumar en el Torneo Clausura 2026. Mazatlán registra cuatro derrotas al hilo y actualmente, tienen a Sergio Bueno como entrenador.

En el historial, Mazatlán y Chivas tienen un registro de 11 partidos jugados con una racha positiva para el cuadro rojiblanco. El 'Rebaño Sagrado' tiene seis victorias sobre los Cañoneros, tres empates y dos derrotas.

Partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026

Viernes 6 de febrero:

Tigres vs Santos - 19:00 Hrs.

Necaxa vs Atlético de San Luis - 19:00 Hrs.

Xolos de Tijuana vs Puebla - 21:06 Hrs.

Mazatlán vs Chivas - 21:06 Hrs.

Sábado 7 de febrero:

Querétaro vs León - 17:00 Hrs.

Toluca vs Cruz Azul - 17:00 Hrs.

Atlas vs Pumas - 19:00 Hrs.

Pachuca vs FC Juárez - 19:00 Hrs.

América vs Monterrey - 21:00 Hrs.

