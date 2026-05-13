El mexicano que formó parte del Barcelona, pero UN PARTIDO terminó con su carrera

Son muchos los jugadores mexicanos que tuvieron un inicio de carrera por demás prometedor pero que, por distintas circunstancias, no lograron trascender como hubiesen deseado. Un ejemplo de ello es este futbolista, quien incluso llegó a formar parte del FC Barcelona.

ronaldinho barcelona

Considerado una de las joyas que nunca pudo explotar dentro de la Liga BBVA MX, Santiago Fernández fue un futbolista profesional cuyos dotes técnicos llamaron poderosamente la atención del FC Barcelona; desafortunadamente para su causa, un juego con la Selección Mexicana lo marcó de por vida.

Santiago Fernández, de jugar en el Barcelona a poner fin a su carrera

Nacido en el año 1985, Santiago Fernández comenzó a llamar poderosamente la atención desde temprana edad gracias a sus dotes con el balón. Esta situación le abrió la oportunidad de tener una prueba con el Barcelona B entre los años 2004 y 2005; es decir, en uno de los mejores momentos del club en los últimos años.

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A pesar de formar parte del equipo B, Santiago Fernández tuvo la oportunidad de entrenar con el primer cuadro, en donde ya había jugadores como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Lionel Messi y Ronaldinho. El contrato incluía dos semanas de prueba; no obstante, posteriormente firmó un acuerdo por cuatro años con el club.

Tristemente para su causa, y a pesar de haber entrenado regularmente con el primer equipo mientras jugaba con el Barcelona B, la llegada de un nuevo entrenador al cuadro de segunda división que no contaba con él lo obligó a salir de la institución para llegar al Club América.

Santiago Fernández y el partido que lo cambió todo

Tres años después de estar en el Barcelona B, Santiago Fernández vivió un antes y después en su carrera luego de las terribles fallas que protagonizó en el Preolímpico rumbo a Beijing 2008 en el duelo entre México y Haití, mismas de las que nunca se pudo recuperar.

El delantero tuvo buenos momentos con el América, Toluca y Puebla posterior a este juego; sin embargo, nunca pudo establecerse como un atacante de jerarquía, por lo que su retiro se dio tan solo años después.