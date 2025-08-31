ÚLTIMA HORA: Santiago Gimenez abre la puerta a la Roma

El mercado de fichajes en Europa está a punto de finalizar y los equipos están buscando las últimas fichas para fortalecer sus líneas, uno de los movimientos más comentados involucra al delantero mexicano Santiago Gimenez , quien ha dado luz verde para salir del AC Milan rumbo a la AS Roma. Según información del periodista Fabrizio Romano, el atacante azteca ha aceptado la posibilidad de cambiar de equipo, lo que abre la puerta a un intercambio con el ucraniano Artem Dovbyk.

¿Por qué el Milan busca cambiar a Santiago Gimenez?

Después de semanas en las que Gimenez insistió en permanecer en el conjunto rossonero, la postura del club ha cambiado drásticamente. Milan busca renovar su ataque y considera que Dovbyk, actual delantero de la Roma, encaja mejor en el perfil físico y táctico que desea el técnico Massimiliano Allegri. El intercambio, que parecía estancado por la negativa inicial de Santi, ahora está más cerca de concretarse.

La decisión del mexicano llega en un momento clave. Aunque fue titular en los primeros partidos de la Serie A y marcó un gol ante Lecce que fue anulado por el VAR, la directiva del Milan no lo considera indispensable. El club lombardo ya ha reforzado su ofensiva con la llegada de Christopher Nkunku, lo que reduce aún más el margen de acción para Gimenez.

Para la Roma, el fichaje de Santi representa una apuesta por movilidad, juventud y gol. El equipo capitalino busca consolidarse en puestos europeos y ve en el mexicano una pieza clave para revitalizar su ataque. En contraparte, Milan recibiría a Dovbyk, un delantero de gran presencia física que podría aportar un estilo más directo y agresivo en el área.

¿En qué le conviene a Santiago Gimenez ir al AS Roma?

El intercambio no solo beneficiaría a ambos clubes, sino que también podría marcar un nuevo capítulo en la carrera de Gimenez, quien llegó al Milan en enero de 2025 procedente del Feyenoord. En Roma encontraría un entorno competitivo, minutos de calidad y la posibilidad de disputar la UEFA Europa League.

Con el cierre del mercado a pocas horas, las negociaciones se intensifican. Si se concretan los términos, Santiago Gimenez vestirá la camiseta giallorossa en una operación que podría sacudir el panorama ofensivo de la Serie A. El balón está en juego, y todo apunta a que el mexicano está listo para dar el siguiente paso.

