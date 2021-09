Santiago Giménez y su ascenso como futbolista

Santiago Giménez vive un gran momento en el futbol mexicano. El “Chaquito” ya tiene 4 goles en lo que va del actual torneo y cada vez más se perfila como un referente del Campeón del futbol mexicano y pieza clave en el accionar del equipo dirigido por Juan Reynoso.

Ante la negativa de ceder las figuras mexicanas que militan en la Premier League como parte de las medidas sanitarias ante el Covid-19 impuesta por el gobierno británico, el regreso del delantero Raúl Jiménez a la Selección Azteca se mantiene en duda.

Es por esto que el entrenador del combinado nacional, Gerardo Martino, estaría contemplando al “Chaquito” como opción para incluirlo en el combinado nacional para los primeros juegos de la Eliminatoria.

Una carrera que toma vuelo

La trayectoria de Santiago en la Máquina comenzó en las fuerzas básicas, el delantero ha pasado por cada uno de los procesos de la cantera celeste, con más de más de 70 goles en todas las categorías, lo que habla del gran proceso que ha tenido, lo que lo llevo a hacerse con un lugar en el primer equipo de Cruz Azul.

El “Chaquito” no solo ha marcado goles en el primer equipo, también ha funcionado muy bien acompañando en la delantera a Jonathan “Cabecita” Rodríguez en la etapa de Juan Reynoso. El delantero mexicano no deja de sumar logros, recientemente lideró el once ideal de la jornada 7 de la Liga BBVA MX.

El “Chaquito” ya formó parte una convocatoria con la selección mayor, pero todavía no ha visto minutos dentro del campo. Martino lo llamó para el amistoso de septiembre del año pasado en contra de Guatemala. El delantero también daba la edad para jugar los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero finalmente no fue considerado por Jaime Lozano. Sin embargo, la posibilidad se mantiene latente para París 2024.