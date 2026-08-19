Prensa en Portugal reacciona ante el posible fichaje de Santiago Gimenez con el Porto: LA DIRECTIVA ESTUDIARÁ OTRAS ALTERNATIVAS

Santiago Gimenez está en la mira del Porto, equipo de máxima tradición en Portugal junto al Benficaa y el Sporting de Lisboa. La prensa local sigue el interés muy de cerca desde hace días, cuando hablaban del acercamiento y anhelo del delantero por llevarlo a sus filas en este mercado de verano, pero sus últimos reportes no parecen ser favorables.

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Santi Gimenez, mundialista en este 2026 parece ahora estar borrado del cuadro de la Serie A; su nuevo entrenador Ruben Amorim no lo tiene dentro de sus planes y le buscan salida, sin embargo tampoco están de acuerdo en perder gran parte de su inversión realizada en febrero del 2025 cuando pagaron unos 30 millones de euros por el azteca en quien claramente tenían muchas esperanzas.

Entre lesiones, bajas de juego y mucha competencia, Santi Gimenez se habría terminado sus chances en Milan y el equipo que tiene a un atacante que de acuerdo a Transfermarkt ha bajado su valor a 18 millones de euros, parece estar sin un rumbo claro.

En el peor de los casos, Milan se quedaría con Santi si no les llega una oferta que les agrade y sería una alternativa en casos extraodinarios al ataque, pero para Santiago su interés está en jugar, en sumar minutos, en destacarse de nuevo en el plano internacional y recuperar su carrera a como de lugar.

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Transferencia de Santiago Gimenez del Milan al Porto está trabada

Por ello Gimenez habría aceptado irse al Porto, al ser un equipo de renombre y en el que quizás pueda enderezar el camino; sería una apuesta similar a la que tuvo en Países Bajos con Feyenoord.

El tema que comentan los medios de mayor credibilidad en Portugal que son RECORD, OJOGO y A BOLA, es que Porto propone al Milan ceder a Gimenez se manera gratuita por lo que resta de temporada haciéndose cargo del salario completo del ex de Cruz Azul.

El Porto busca que de acuerdo a cumplimiento de objetivos exista una compra obligatoria, la cual fijarían en 15 millones de euros, lo que en conjunto no agrada al equipo rossoneri pues sería perder la mitad de lo que pagaron hace más de un año.

Esperarían una mejor propuesta de compra o quizás de inicio una compra definitiva, pues la futura adquisición está a expensas de un buen rendimiento, lo que no está asegurado porque Gimenez recupera su nivel tras una lesión de tobillo por la que fue operado y tuvo una ligera recaída en el Mundial del 2026.

Milan también esperaría que otro equipo venga con otra oferta o negociar por algo mejor con el Porto.

"En una decisión considerada sorprendente, el Milan rechazó la propuesta presentada por el FC Porto para hacerse con los servicios del delantero Santiago Giménez en calidad de cedido gratuito, con opción de compra al alcanzar ciertos objetivos, y con el Porto cubriendo la totalida", destaca el medio RECORD de Portugal en una de sus notas relacionada a este tema que tiene en el aire a Santi, que de acuerdo a todas las versiones, no tiene duda en ir a Portugal.

Crédito: Mexsport