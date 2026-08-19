ÚLTIMO MOMENTO: Equipo histórico de Europa apunta a Edson Álvarez

Le ha salido una nueva 'novia' a EdsoÁlvarez en el mercado de fichajes del futbol europeo; la Real Sociedad de San Sebastián. El club ibérico estaría muy interesado en hacerse de los servicios del mediocampista mexicano para esta temporada y ya tendría pláticas muy avanzadas con el West Ham United de la Championship para concretar la operación.

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De acuerdo a información del periodista Matteo Moratto, el cuadro Txuri-urdin tiene en la primera hoja de sus posibles fichajes al canterano del Club América gracias a su plurifuncionalidad en el campo de juego debido a que puede jugar tanto como defensa central como medio de contención. Cabe destacar que, el 'Machín' a sus 28 años de edad tiene vínculo con el equipo británico hasta verano de 2028, por lo que cualquier club que quiera hacerse de sus servicios, tendrá que negociar con los Hammers.

¿Cuánto vale Álvarez?

A sus 28 años de edad, el ex futbolista del Ajax de Ámsterdam está valuado en 15 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt. De hecho, lamentablemente para su causa, Álvarez perdió valor en estos tres años ya que el West Ham United puso en la mesa 38 mde en 2023 por hacerse de sus servicios.

Será cuestión de tiempo para saber si se concreta la operación con la Real Sociedad, aunque, también se habló de la posibilidad de que el Freiburg de la Bundesliga también estaría interesado en contratar al mexicano.